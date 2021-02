Online színházi konferencia: a streaming egy párhuzamosan fennmaradó műfaj lesz A streaming a koronavírus-járvány után is az élő előadásokkal párhuzamosan fennmaradó műfaj lesz, a színház láthatóságát biztosíthatja és közönségépítésre is használható - hangzott el a Magyar Teátrumi Társaság hétfői beszélgetéssorozatán, amelyet az online színházi tartalomközvetítés lehetőségeiről, kérdéseiről rendeztek. A budapesti Karinthy Színházban tartott, a szervezet YouTube-csatornáján követhető beszélgetésen, amelynek ideje alatt a nézők írásban tehették fel kérdéseiket, Légrádi Gergely, az eSzínház vezetője úgy vélte, a nézők érdeklődése az előadások közvetítése iránt azt mutatja, hogy a későbbiekben egy hibrid modellre készülhetünk. Az élő színház varázsát semmi nem váltja ki, és ez nem is cél - hangsúlyozta, rámutatva ugyanakkor, hogy az a virtuális nézőtér, amelyet az online tér adhat, nagyon izgalmas többek között a földrajzi és az anyagi korlátok leküzdése miatt, de új minőséget is adhat a streaming. Radnai Márk színművész, rendező, a SzínházTV művészeti vezetője kiemelte: a színháznak fel kell ismernie azt, hogy egy másik platformon más közönséghez is el tud érni, és a streaming formai újításokat is hozhat magával. Mint mondta, a folyamat vége véleménye szerint is az lesz, hogy ez a műfaj a színházak nyitásával is jelen marad.



Erre készülnek a Budapesti Operettszínházban is Somfai Péter műszaki igazgató szerint, aki azt mondta: abban bíznak, hogy a valós színházlátogatók száma is visszatér a korábbi szintre, a streaming pedig új lehetőségként lesz jelen.



Lakatos Gergely, a Zeneakadémia főmérnöke, a Magyar SzínházTechnikai Szövetség elnöke is egyetértett abban, hogy a streaming nem tűnik el a jövőben. A közszolgálati csatornák az utóbbi időben egyre kevesebb közvetítést készítettek, úgy tűnik, hogy ezt a feladatot átveszik a színházak - tette hozzá.



A beszélgetésen felidézték, hogy bezárásuk pillanatában a magyar színházak többségükben nem voltak felkészülve a közvetítésekre. Felvetették azt a kérdést is, hogy ez egyáltalán a színházak feladata-e hosszú távon.



Felmerült az a kérdés is, hogy az újranyitás után lesz-e kapacitásuk az intézményeknek arra, hogy az élő előadások mellett folytassák a közvetítéseket is, amelyek teljes apparátust igényelnek, majdnem akkorát, mint a színház maga. A beszélgetés résztvevői szerint ez a későbbiekben alakul majd ki, de az biztos, hogy minden színháznak meg kell találnia a módját, hogy az online térben is jelen legyen.



Mint hangsúlyozták, a színházaknak egy hosszú távon működő modellt kell kialakítaniuk, amelynél a humánerőforrás- és az eszközigények mellett figyelembe veszik például a jogdíjjal kapcsolatos kérdéseket, vagy azt, hogy a közvetítendő produkció milyen életciklusában van.



Beszéltek arról is, hogy tavaly márciustól augusztusig sokat fejlődött a műfaj, az új streaming platformokat most fejlesztik.



A beszélgetéssorozatban a streaming színházszakmai oldaláról, a jegyértékesítésről és a jogi kérdésekről is hallhattak az érdeklődők.

