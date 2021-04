Rúzsa Magdi bevallotta: "a közönség is szereti bennem ezt a kettősséget" Karma címmel megjelent Rúzsa Magdolna nyolcadik stúdióalbuma. Az énekes elektronikus poplemezén ismét Szakos Krisztiánnal dolgozott együtt. "Mivel korábban már megszoktuk, hogy ketten írjuk és rögzítjük is a dalokat, a járvány, a karantén ebből a szempontból nem jelentett változást. Persze az ember ilyenkor egy kicsit mentálisan megborul, de nagyon termékenyek voltunk, hiszen a Karmán tizennégy dal hallható" - mondta Rúzsa Magdolna az MTI-nek. A Karma dalait, szövegeit az énekesnő írta, a zenék társszerzője, a hangszerek megszólaltatója, emellett a zenei producer és a hangmérnök Szakos Krisztián volt, akárcsak az Érj hozzám (2016) és az Aduász (2018) című album, valamint a tavaly kiadott zenés mesekönyv, az Angyalkert dalai esetében.



"Pozitív hangulatú lemezt szerettem volna készíteni, az anyagra felkerült darabok azért is születtek, hogy a nyári fesztiválokon, ha egyszer újra lesznek, meg lehessen táncoltatni a közönséget. Azért jelen van a lírai oldalam is, az album két utolsó dala, a Lábnyomok és a Domine is ilyen" - mesélte az előadó.



A számok a mindennapokról, érzelmekről, szerelemről szólnak. A lemez első klipes dala, a Szembeszél azt mutatja meg, mennyire hiányzik neki a koncertek, fesztiválok közönsége és hogy nagyon várja már az újratalálkozást. "Kellenek az előremutató dalok, amelyek talán energiát tudnak adni a folytatáshoz. Nehéz és nem az igazi karanténból kapcsolatot tartani a rajongókkal, ezért is döntöttem úgy karácsony előtt, hogy 2020 februári dupla teltházas Aréna-koncertem felvételét ajándékként felteszem a YouTube-ra".



Legutóbbi stúdiólemezére, a 2019-ben megjelent Lélekcirkuszra Presser Gábor írt neki dalokat, közösen turnézott is vele. Rúzsa Magdolna az MTI-nek elmondta: tervezik a folytatást. "Úgy érzem, a felszabadult, táncos énem jól megfér a mélyebb, érzékenyebb, az inkább a színházi környezetbe illő oldalammal, és a közönség is szereti bennem ezt a kettősséget".



Az előadó tavaly koncertek, turnék hiányában mesekönyvet írt dalokkal Angyalkert címmel, amit nagyon kedvezően fogadott a közönség. "Hatalmas öröm, hogy túlléptük a nyolcezer eladott példányt, ami a mai könyvpiacon nagy szó. Szeretném, ha az Angyalkertből rajzfilm készülne és szó van egy musicalről is, amivel kapcsolatban bölcs tanácsokat kaptam Presser Gábortól".



A pandémia miatt tervezni még most sem lehet, de "ceruzával már vannak beírva koncertdátumok a naptárba". Az énekes hozzáfűzte: hosszú folyamat lesz, amíg a dolgok visszatérnek a rendes kerékvágásba és sok mindent teljesen újra kell kezdeni. "Huszonegy fős koncertstábbal dolgozom, sajnos egy éve nem tudtam munkát adni ezeknek az embereknek".



A másfél évtizede a legsikeresebb hazai énekesnők közé tartozó Rúzsa Magdolna 2007-ben Magyarország képviseletében Aprócska blues című számával a 9. helyen végzett a helsinki Eurovíziós Dalfesztiválon. Volt önálló estje a Pesti Színházban Magdaléna Rúzsa címmel, szerepelt a közmédia dalválasztó műsora, A Dal zsűrijében. Eddigi hét stúdióalbuma mellett öt koncertlemezt készített; kapott Fonogram-díjat, Artisjus-díjat és Petőfi Zenei Díjat.



Alkotótársa, Szakos Krisztián korábban játszott Ákos zenekarában, dolgozott együtt mások mellett a Compact Discóval, Kállay-Saunders Andrással, Kozma Orsival és Caramellel is. MTI [2021.04.15.]