Nyáron több fesztiválon is fellép a Liszt Ferenc Kamarazenekar Újból közönség előtt játszik pénteken a Liszt Ferenc Kamarazenekar a Müpa Trumpetissimo - Trombitagála koncertjén, emellett a nyáron több fesztiválon is fellépnek. A nyári fesztiválszereplések első helyszíne Kékkút. Augusztus 5-én a templomkertben adnak koncertet a Liszt Ferenc Kamarazenekar művészei, Király-Domány Bernadett és Jobbágy Boglárka (hegedű), Szűcs Boglárka (brácsa) és Bali Gabriella (cselló) - közölte a zenekar csütörtökön az MTI-vel.

Augusztus 17-én a Kaposfesten is találkozhat a közönség a zenekarral. Az esti hangverseny mellett délután gyerekprogram is várja a rendezvényre látogatókat, ahol a Mesélő hangjegyek rajzpályázat nyerteseinek a munkái lesznek megtekinthetők. Az esti koncert három szólistája Eldbjorg Hemsing (hegedű), Amihai Grosz (brácsa) és Ránki Fülöp (zongora) lesz.



Augusztus 22-én a Zempléni Fesztivál zárókoncertjére újra trombitaszóval várják a közönséget. A zenekar, mint egykori alapító minden évben kiemelt vendége a programsorozatnak, most a Trumpetissimo-gála ünnepi műsorával köszönti az idén harmincéves fesztivált.



A pénteki koncert a Müpából és az augusztus 17-i kaposvári fellépés online is elérhető lesz a közösségimédia-felületeken.



A nyári szezonra való ráhangolódást segíthetik a zenekar májusban zárult évadjának előadásai, amelyek július 30-ig még teljes hosszukban megtekinthetők az együttes hivatalos YouTube csatornáján.



"A jövőben is szeretnénk innovatív projekteken dolgozni és a művészi élményt a meglepetések erejével fokozni. Hamarosan bemutatjuk közönségünknek az új évad erre a vezérgondolatra épülő terveit" - idézi a közlemény Tfirst Péter, a zenekar koncertmestere szavait. MTI [2021.07.02.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu