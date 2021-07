Szabó Balázs lesz a KultúrArc című beszélgetéssorozat következő vendége Szabó Balázs lesz a Kertész Imre Intézet KultúrArc című beszélgetéssorozatának következő vendége: a zenész-dalszerző a szerdai eseményen beszél Pilinszky Jánoshoz való kötődéséről és részleteket is előad Pilinszky-versmegzenésítéseiből. A Kertész Imre Intézet keddi közleményében emlékeztetnek arra, hogy a Pilinszky János halálának 40. és születésének 100. évfordulója alkalmából meghirdetett Pilinszky 100 programsorozat részeként indították el a KultúrArcot, amelynek beszélgetései Pilinszky János életművéhez kapcsolódnak: művészek és közéleti személyiségek idézik meg egyebek között az irodalmi életmű jelentős állomásait, Pilinszky szerelmeit és barátságait, a költő legendás alakját és napjainkban is jelenlevő kultuszát. Az ingyenes, zenei és irodalmi produkciókkal színesített beszélgetéssorozat következő vendége Szabó Balázs lesz, aki már előadói pályája elején is kiemelten foglalkozott Pilinszky költészetével. Önálló estjein rendszeresen elhangzottak Pilinszky-versmegzenésítései, később pedig 2009-ben alapított zenekarával, a Szabó Balázs Bandájával egy Pilinszky János-versmegzenésítéseket tartalmazó albumot is megjelentetett. A szerda esti eseményen az énekes-dalszerzőt Szabó Anett moderátor fogja kérdezni.



Mint a közleményben felidézik, május 27-én indult el Pilinszky 100 programsorozat, amely nemcsak a költő műveinek minél szélesebb körben való megismertetését, hanem szellemi örökségének továbbvitelét is célozza. A féléves programsorozat többek között képzőművészeti és versmegzenésítési pályázattal, tematikus sétákkal, kiállításokkal, rendhagyó irodalomórákkal idézi meg a huszadik század egyik legjelentősebb költőjének életművét, személyiségének karizmatikus kisugárzását és költészetének mindmáig tetten érhető hatását.



A november 27-ig tartó, minden hónap második hetében, szerdánként jelentkező KultúrArc első vendége júniusban Hafner Zoltán irodalomtörténész, a Kertész Imre Intézet kutatási igazgatója volt, aki csaknem harminc éve kutatja Pilinszky életművét.



A beszélgetéseket személyesen és online is figyelemmel kísérhetik az érdeklődők a Kertész Imre Intézet Benczúr utcai székházában - áll a közleményben. [2021.07.07.]