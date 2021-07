Különleges táncházsorozat indul a KOBUCI Kertben júliusban Különleges táncházzal várják a közönséget csütörtökönként a KOBUCI Kertben júliusban és augusztusban: a Kárpát-medencei hagyomány meghatározó tánczenéit ezúttal erdélyi adatközlő muzsikusok hozzák el az óbudai Zichy-kastély udvarába. A KOBUCI a kezdetekhez való visszatéréssel ünnepli meg, hogy újra zenével és élettel lehet tele a Kert - olvasható a szabadtéri kulturális helyszín közleményében. A táncházsorozatban a házigazda itthoni zenekarok a régi erdélyi zenészdinasztiák ma is tevékeny tagjait hívják meg Budapestre, így az élő hagyomány megtestesítőivel találkozhat a közönség.



A szabadtéri táncházakban minden alkalommal egy-egy falu vagy vidék mutatkozik be. Július 8-tól augusztus közepéig Szék, Szászcsávás, Magyarpalatka, Kalotaszeg és Gyimes táncai kerülnek a mulatság középpontjába.



Július 8-án a Küküllő menti táncházban a Szászcsávási Bandáé lesz a főszerep. A több muzsikusnemzedékre visszatekintő Csányi és Mezei család tagjai közül már a második generációt is megismerheti a közönség. A moldvai táncház házigazdája a Rézeleje zenekar lesz.



Július 22-én a Mezőségi Táncház a Mócsi zenekar közreműködésével várja a táncosokat. A házigazda az Erdőfű zenekar lesz. Az este vendégei: Tuli Carol (Culi Károly) hegedű és Covaci Babut (Kovács Babuc) brácsa. A moldvai blokkban a Fanfara Complexa muzsikál.



Augusztus 5-én egy második Mezőségi Táncházzal folytatódik a sorozat. "Magyarpalatka leghíresebb prímása, Martin Florin Kodoba egy semmihez sem hasonlítható zenei hagyományt idéz meg, ami a táncházmozgalomban olyannyira kedvelt mezőségi táncok legautentikusabb kísérőzenéjének számít" - írják. A moldvai táncház házigazdája a Csürrentő együttes lesz.



Augusztus 19-én a Kalotaszegi Táncház mint a sorozat ékköve zárja a nyári táncházszezont a KOBUCI Kertben. A régi kalotaszegi zenészdinasztiákat egyre kevesebb muzsikus képviseli, a Fodor Sándor "Netit", Varga István "Kiscsipást", Idősebb és Ifjabb Toni Rudolfot, valamint Berki Béla "Árust" felvonultató banda az utolsó adatközlőket gyűjti egy zenekarba. A moldvai táncházban a Berka együttes zenél.



A nyári táncházak a KOBUCI Kertben hagyományosan kéthetente csütörötökön hajnalig tartanak.