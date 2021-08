Indul a VeszprémFest, jubileumi koncertekkel és lábalávaló zenékkel Három legendás magyar zenekar is kerek évfordulót ünnepel nagyszabású produkciójával a VeszprémFest festői szépségű helyszínén, a História Kertben. Kapható még állójegy - vagyis inkább táncolójegy – az LGT Zenevonat, a Jazz+Az és a Cotton Club Singers szuperprodukcióira. ZENEVONAT – szuperkoncert az LGT sztárjaival Augusztus 17-én az 50 éves LGT zenekar életművéből játszik a Zenevonat. A formáció gerincét az LGT egykori tagjai, Karácsony János James és Solti János, valamint Veres Mónika Nika és Heincz Gábor Biga alkotják. Ez alkalommal különleges vendégként színpadra lép még Falusi Mariann, Mező Misi, Vitáris Iván és Roy, közreműködik a produkció állandó zenekara, az Abrakazabra.



A 120 perces koncertprogramban a jól ismert LGT dalokon túl felcsendülnek Katona Klári, Kovács Kati vagy éppen Révész Sándor előadásában ismertté vált slágerek is. Ünnepeljük együtt a legendás zenekar fennállásának jeles évfordulóját ezzel a különleges, tehetséges zenészekből álló formációval és sok-sok kortalan dallal, amivel gazdagabbá tették a magyar könnyűzenei kultúrát! Újra kinyílik Geszti szövegládája Augusztus 18-án ismét színpadra áll a Geszti Péter és Dés László alapította Jazz+Az zenekar, felcsendülnek a nagy slágerek a kiváló zenészek és a három kivételes énekesnő, Kozma Orsi, Váczi Eszter és Behumi Dóri tolmácsolásában. A szerzőpáros összesen két albumot és egy remixlemezt adtak ki. Az első 1998-ban látott napvilágot Kalózok címmel, mely a hasonló című film zenei anyagát gyűjtötte össze. A debütálás óriási sikert és hatalmas népszerűséget hozott a zenekarnak. Következő albumuk, az elsőnél némileg funky-sabb hangvételű Egynek jó 1999-ben, majd a sort záró Ez meg mi? 2000-ben jelent meg.



A siker csúcsán, még ugyanabban az évben bejelentették a feloszlásukat, pályafutásukat egy felejthetetlen búcsúkoncerttel zárták a Kisstadionban. A teltházas búcsúkoncert 20. évfordulójának apropóján 2020. januárjában újra színpadra léptek Geszti, Dés és a lányok az eredeti kísérőzenekarral és a Budapest Arénában zajos sikert aratva, zsúfolásig telt nézőtér előtt adták elő pályafutások legjobb dalait, most pedig a veszprémi közönség előtt is elhangzanak a zenekedvelők által jól ismert slágerek. COTTON CLUB SINGERS – NEGYEDSZÁZ! jubileumi koncert Az öt napos VeszprémFest utolsó nagyszínpados programjaként, augusztus 21-én a Cotton Club Singers ad koncertet. „Negyedszáz” című jubileumi programjukban pályafutásuk legnépszerűbb slágereiből válogatnak, de felhangzanak a zenekar nagysikerű Sinatra és Abba Jazz estjeinek dalai is.



Itt lesz a formáció öt legmeghatározóbb énekese: Kozma Orsolya, Szűcs Gabriella, Zsédenyi Adrienn, Fehér Gábor és László Boldizsár, közreműködik a Veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar, kísér a 8 tagú, fúvósokból és ritmushangszeresekből álló Cotton Club Band. Igazán különleges, rendhagyó születésnapi bulira számíthatunk.