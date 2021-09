Szeptember 17-én kezdődik a Kertvárosi Vigasságok 2021 Szeptember 17-én 2021-ben megújult lendülettel és új programokkal tér vissza a Kertvárosi Vigasságok! A Kertváros hagyományos hétvégéjén színpadi programokkal, koncertekkel, kirakodóvásárral, ingyenes szabadtéri gyerekjátékokkal és foglalkoztatókkal várják kicsiket és nagyokat Budapesten, az Erzsébetligetbe. Szeptember 17. péntek 18:00 Los Orangutanes A cumbia eredetileg egy kolumbiai zenei műfaj, ami közép- és dél-amerikai hódító útját követően átterjedt a többi kontinensre és megfertőzött néhány magyar zenészt is. Így született meg a magyar cumbia, melynek első képviselője a Los Orangutanes nevű együttes, azaz Az Orángutánok. A zenekart Árkosi Szabolcs, Élő Márton, Krecsmáry Zsolt, Iván Tabeira, Herr Attila, Alex Torres, Szarvas Dávid és Pásztor Ákos műfaj iránti rajongása hívta életre. 20:00 Bohemian Betyars Evés, ivás, duhajkodás, szerelem és sírva vigadás.

A Bohemian Betyars 2009-es működése óta nem csak ország, de világszerte belopta magát a közönség szívébe speed-folk-freak-punkos, magával ragadó, energikus formációjával. A koncertjeik közvetlen, ösztönből áradó, életigenlő hangulata felszabadítja a közönség érzelmeit, az ember zsigerébe hatol, és minden lábat táncra bír. Különleges hangzásukkal hitelesen képviselik a hazai keserédes szemlélet unikumát, zenéjükben egyedi, saját ízlésükre formálják a magyar, balkán és cigány népzenét a punk, ska és még megannyi stílus találkozásával. Legyen utcán, klubban vagy fesztiválon a Bohemian Betyars örömzenéje, magával ragadó ritmusai kizökkentenek a hétköznapokból, és beledobnak az önkívület mélyvizébe, pont úgy, ahogy ezt kitervelték. Szeptember 18. szombat 8:30 Főzőverseny tűzgyújtás Hagyományos főzőversenyünkre csapatok jelentkezését várjuk. Az elkészült fogásokat szakmai zsűri bírálja el, a verseny eredményhirdetésére 15:20-kor kerül sor a nagyszínpadnál. 9:00 Konyhakert díjátadó Kerületünk Önkormányzata és a Kertvárosi Kertbarátok Egyesülete 2021-ben sokadjára szervezte meg „A legszebb konyhakertek” versenyt, most az ünnepélyes díjátadó kerül sor. 10:00 Kócos Cirkusz Sokszínű mini-cirkusz. A múlt századi varieté és vándorcirkuszok hangulatát idézve a műfaj szinte minden ágát érintő számokat a mesélő fűzi egy történetté. Az előadásban a szereplők egymás hegyén-hátán mutatnak be a nagyérdeműnek bravúros gólyalábas, kötéltáncos és zsonglőr mutatványokat. 11:00 Alma zenekar koncert A zenekar számos Fonogram jelöléssel, arany és platinalemezzel büszkélkedhet. Legsikeresebb daluk, a Ma van a szülinapom, a leggyakrabban megosztott hazai tartalom a Facebookon. Olyan sikeres rajzfilmzenéket írtak, mint a Bogyó és Babóca sorozat, főcímdalt készítettek a Khumba című 3D-s animációs rajzfilmhez, sőt nagy sikerrel fut a Pesti Magyar Színházban zenés gyerekdarabjuk az Almaszósz. A zenekar évi 250-300 teltházas koncertet ad itthon és külföldön. 12:00 VARIDANCE táncprodukció 13:00 Kertvárosi fotópályázat díjátadó 13:15 Tombolasorsolás 13:30 Tóth Éva és Leblanc Győző Operett és musical slágerek.

Repertoárjukban Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Stolz, J. Strauss, Jacobi Viktor, Ábrahám Pál, Huszka Jenő legismertebb operett dallamai csendülnek fel. 14:30 Veréb Tamás A Sztárban Sztár 4. szériájáénak győztese, 2016 legsokoldalúbb előadója. 15:20 Főzőverseny eredményhirdetés 16:00 BMX bemutató Csikorgó kerekek, lenyűgöző egyensúlyérzék, trükkök, bringás akrobatika 16:20 Bosznay Balázs zsonglőr 17:00 Delhusa Gjon koncert Első lemeze az NDK-ban is rekordnak számított, mivel 500 000 példányban kelt el. 1980-ig részt vett valamennyi jelentős kelet-európai fesztiválon, melyekről mindig honnan díjakkal tért haza (előadói, szerzõi díjak stb.). Még 1989-ben megkapta a Magyar Rádió „EMERTON” díját. Az egyik legsikeresebb előadóvá vált, szinte minden napja fellépéssel volt betáblázva itthon éppúgy, mint a környező országokban. 17:40 Hrisafis Gábor artista 18:10 Kertvárosi olimpikonok köszöntése 19:30 Budapest Bár koncert Végre megteheted! Gyere el a Budapest Bár koncertre és érezd jól magad: újra a szabadban, újra önfeledten, személyesen – EGYÜTT! Gyere a családoddal, a barátaiddal, élvezzétek a dalokat, a zenét, a nyári estét – élvezd az életet! Szeptember 18-án az Erzsébetligeti Színház szabadtéri színpadán az új lemez dalaiból és a régi kedvencekből egyaránt válogat a csodálatos Budapest Bár zenekar Farkas Róbert vezetésével, valamint Behumi Dóri, Németh Juci, Frenk, Keleti András és Kollár-Klemencz László. Szeptember 19. vasárnap 10:00 Kolompos zenekar Szabadtéri táncházzal várja a kicsiket a Kolompos zenekar a Kertvárosi Vigasságokon. A zenekar október 17-től havonta egy alkalommal családi táncházzal mozgatja meg a kicsiket és nagyokat az Erzsébetligeti Színház színháztermében. 11:00 Mamlasz királyság krónikája Göncz Árpád fordításában A. Lang: Maflázia című meséje alapján készült előadás. Királynak, királyfinak lenni általában egész jó foglalkozás. De a királynak is vigyáznia kell a sárkányokkal meg a királynékkal, és a királyfinak sem árt, ha népszerű. Meg persze az sem árt, ha nagyon okos – csak az a fontos, hogy meg ne tudják. Hét mese ez, kérem? Aki hisz a mesében, annak valósággá válik. 12:00 Kertvárosi tehetségek a színpadon Az Erzsébetligeti Színházban működő régi és új tanfolyamok színpadi bemutatói 12:45 Tombolasorsolás 13:00 Peller Károly és Szendy Szilvi operett-musical egyveleg Szendy Szilvi A Budapesti Operettszínház egyik legfiatalabb szubrettjeként szerződött a Nagymező utcai teátrumhoz, miután elvégezte az itt működő Zenés-színészképző Stúdiót Mikolay László osztályában. Szinte rögtön főszerepeket kapott, eljátszotta Mit A mosoly országában, Marcsát a Mágnás Miskában, Lizát a Marica grófnőben, Olgát A víg özvegyben. Ő alakítja a leghosszabb ideje Stázit Kálmán Imre A Csárdáskirálynő című művében. A Bársony Rózsi emlékgyűrűvel kitüntetett szubrett a világ számos országában vendégszerepelt, Németországtól Finnországig, Ausztriától Japánig. Peller Károly A Budapesti Operettszínház gála- és operett- és musical-produkcióiban hallhatta - többek között - Bécs (Konzerthaus Grosses Saal), München (Deutches Theater, Prinzregenten Theater, Gasteig), Köln (Musical Dome), Lipcse (Gewandthaus), Regensburg (Schloss Thurn und Taxis), Amsterdam, London (Sadler Well’s), Róma (Teatro Quirino), Prága (Karlin Színház), Kanada, Japán és az Amerikai Egyesült Államok (New York - Lincoln Center) közönsége. Az utóbbi években rendszeres fellépő Oroszországban a jekatyerinburgi Sverdlovsk Zenés Színház és a Szentpétervári Zenés Komédia Színház előadásaiban és gálaműsoraiban. 2002-ben Nivó-díjatkapott, 2003-ban a Marsall-botot, az évad legígéretesebb tehetségének járó díjat vehette át. 2004-ben a magyar kritikusok „az évad legjobb mellékszereplője“ díjra jelölték Eszenyi Enikő Bál a Savoyban című operett rendezésében, Celestine megformálásáért. 2011-ben az „Év operett színésze“ díjat nyerte el. 2012-ben és 2014-ben Csillag-díjatkapott. 14:00 5falu viadala Tudás- és erőpróba A XVI. kerület 5 falu (Sashalom, Mátyásföld, Rákosszentmihály, Cinkota és Árpádföld) egyesítésével jött létre az 1950-ben. A Kertvárosi Vigasságok zárónapján az öt falu csapatai összemérik tudásukat szűkebb környezetükről, a Kertváros életéről, történelméről, mindennapjairól. Ha Ön vérbeli lokálpatrióta, itt a helye, erősítse szűkebb környezetének csapatát! Előzetes nevezés nem szükséges, elég ha a helyszínen jelzi részvételi szándékát kollégáinknak. A szellemi erőpróba mellett ügyességi feladatokban is megmérkőznek a csapatok, vicces, könnyed versengés során. A tét nagy, hiszen a nyertes kerületrész lakói szűkebb környezetüket támogathatják a nyereménnyel. 15:30 JAMMAL and the GrooveTroop A zenekar 2017-ben alakult. A műfaj, amit játszanak BrassBeat; azaz a hip-hop, pop, R’n’B, illetve rap zene keveredése a fúvószenével. A felállás rendkívül exkluzív: trombita, szaxofon, harsona, tuba és dob hangszerekből áll, melyet olykor ritmusos rap szövegek és pörgős beatbox (szájdobolás) fűszerez. Repertoárjukon szerepelnek - a mai és régebbi világslágerek mellett - saját szerzemények is. 17:00 Csonka András Csonka András rendkívül sokoldalú művész, a Kertvárosi Vigasságok visszatérő fellépője. Színészként, műsorvezetőként és énekesként minden korosztály ismeri, ezúttal népszerű slágereiből hallhatnak összeállítást. 18:00-19:30 Charlie koncert A Liszt Ferenc-díjas magyar énekes, könnyűzenész, a rock, a jazz, a blues, a soul és a funk jellegzetesen rekedt hangú előadóművésze . Rendkívül sikeres pályafutás, megszámlálhatatlan sláger kötődik nevéhez, ma este egy nagykoncerttel várja Önöket az Erzsébetligeti fák alatt, a Kertvárosi Vigasságok záróeseményeként.