Szeptember 4-én újra Kenyérfesztivál Győrben Immár 19. alkalommal kerül megrendezésre a XIX. Euroregionális Kenyérfesztivál és Kézműves Találkozó 2021. szeptember 4-én Győr város 2021. évi fesztivál hangulatába a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is bekapcsolódik. Immár 19. alkalommal kerül megrendezésre a XIX. Euroregionális Kenyérfesztivál és Kézműves Találkozó 2021. szeptember 4-én a Kamara Kézműipari Tagozatának szervezésében.



A fesztivál számos pékségnek, cukrászipari vállalkozásnak és kézműves vállalkozásnak kínál térítésmentes bemutatkozási lehetőséget.



"Célunk, hogy megismertessük a minőségi alapanyagokból készült termékeket, egyedi fejlesztéseket és új technológiákat, melyek az egészséges élelmiszerek fogyasztását szolgálják, illetve minél szélesebb körben bemutassuk a csodás kézműves portékákat." - közölték a szervezők.

XIX. Euroregionális Kenyérfesztivál és Kézműves Találkozó



2021. szeptember 4. (szombat) 9:00-15:00



Széchenyi tér

PROGRAM:

9:00 KAPU NYITÁS

9:30 Megnyitó

10:00 Aranykapu zenekar gyermekkoncertje

13:00 Anetta koncertje

13:20 Péktanulók versenyének eredményhirdetése

13:30 Pékverseny eredményhirdetése

14:00 Szandi koncert

15.00 KAPU ZÁRÁS



Egész napos programok:

Kézműves vásár

A résztvevő pékségek standjainál vásárlási, kóstolási lehetőség

Kiflidobó verseny a kamarai standnál

“Fesztivál kiflijének” megválasztása a közönség bevonásával



A program keretében hagyományosan szakmai versenyt is rendezünk, melynek során a szakma képviselői az alábbi kategóriákban mérik össze tudásukat:

- Kenyér kategória (hagyományos és innovatív)

- Pékáru kategória (hagyományos édes, hagyományos sós, innovatív)

- Díszmunka kategória (pékipari és cukrászipari termékekből - "Győr, a 750 éves város" szlogennel)

- Kézműves díszmunka elkészítésére

„Győr, a 750 éves város”

