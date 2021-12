Gratulálunk! Yamina lett a legnépszerűbb Rádió 1-es DJ Kiderült, kik a hallgatók kedvenc Rádió 1-es lemezlovasai 2021-ben! Két héten keresztül zajlott a szavazás, melynek során közel százezer voks futott be. Az év DJ-je idén Yamina lett, és az élbolyban végzett Cooky, valamint Metzker Viktória is. November 22. és december 5. között szavazhattak a Rádió 1 hallgatói arra, hogy ki a kedvenc lemezlovasuk. A szavazásra közel százezer voks érkezett, a hallgatók naponta egyszer küldhették el szavazataikat a kedvenceikre.



A verseny nagyon szoros volt, a két hét során többször is változott az eredmény, de a végén a legtöbb voksot Yamina kapta. Mögötte közvetlenül ott van két másik nagy közönségkedvenc, Cooky és Metzker Viktória is.



“Nagyon boldog vagyok! Ez egy jó visszaigazolás számomra arról, hogy valóban nagyon erős követői bázisom van, akik szívvel-lélekkel mellém, mögém állnak, hús-vér emberek, akik szeretnek, és számomra ez a győzelem velük együtt érdem” - mondta el Yamina.



A szavazás alapján december 13-tól a DJ-k sora megújul: a mixműsorok színesebbek lesznek, a délutáni élő mixeket naponta más lemezlovas készíti majd az állandó műsorvezető, Juhász Geri mellett.



Jövő héttől a Word Is Mine Radio Show szintén új műsorrenddel jelentkezik majd, amelyben a DJ-k sorrendje változik.