A Whitesnake búcsúturnéja Budapestet is érinti A Whitesnake jövőre búcsúturnéra indul, amely Budapestet is érinti. A hard rock zene brit legendája 2022. július 4-én ad koncertet a Barba Negrában. A búcsúturné programja a zenekar tizenhárom stúdióalbumának dalaiból áll - közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel.

A Whitesnake-et 1978-ban hozta létre David Coverdale énekes, miután a Deep Purple - legalábbis időlegesen - felbomlott. A zenekarban azóta is a most 70 éves Coverdale jelenti az állandóságot, mellette az elmúlt negyven évben ötvenen fordultak meg. Tommy Aldrich dobos és Reb Beach gitáros 2002 óta, Michael Devin basszusgitáros 2010 óta tag, a gitáros Joel Hoekstra 2014-ben csatlakozott, a billentyűs Michele Luppi egy évvel később. A jövő évi búcsúturnén Dino Jelusick (billentyűs hangszerek/gitár/vokál) is játszani fog.



Az angliai és európai sikereket már az első néhány album - Touble (1978), Lovehunter (1979), Ready and Willing (1980), Come an' Get It (1981) - meghozta, az amerikai áttörés 1984-ben a Slide It In című albummal jött, miután Coverdale megnyerte a zenekarnak a Thin Lizzy egykori gitárosát, John Sykest. Az énekes karrierje azonban veszélybe került, betegsége miatt egy ideig úgy tűnt, fel kell hagynia az énekléssel. Szerencsére nem így történt, és a két év kihagyás után, 1987-ben megjelent Whitesnake című lemez nyolcszoros platinalemez lett. Erről a lemezről számos slágerlistára került a top 10-be dal, köztük a Here I Go Again, az Is This Love, valamint a Still of the Night.



Coverdale a csapatot félretéve 1993-ban a Led Zeppelin gitárosa, Jimmy Page társaságában készített egy lemezt, de a két zenész együttműködése nem bizonyult tartósnak. Az énekes néhány mérsékelt sikerű szólóalbum után újjáalakította a Whitesnake-et, amely az új évezredben is jelentős sikereket könyvelhet el.



Budapesten 2011-ben és 2019-ben léptek fel; az utóbbi koncert, amely a Barba Negra Trackben volt, a 2019-es Flesh & Blood lemezt mutatta be. Ezzel az albummal a csapat hatvanöt koncertet adott harminc országban, több mint 750 ezer rajongó előtt. MTI [2021.12.15.]