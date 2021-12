A Dal 2022 zsűri - bejelentették az ítészek névsorát Bejelentette A Dal 2022 zsűritagjait a dalválasztó két műsorvezetője! Rókusfalvy Lili és Király Viktor közösségi oldalán tette közzé, hogy Wolf Kati, Mező Misi, Ferenczi György és Egri Péter keresi jövőre a közönséggel együtt az év hazai slágerét a Duna Televízió élő show-jában. A nagy visszatérések évada lesz A Dal 2022. Újra helyet foglal a zsűriszékben Wolf Kati, akivel a műsor 2012-ben kezdetét vette. Az énekesnőt nem csak a dalverseny első évadában láthatták a nézők, 2015-ben és 2020-ban versenyzőként állt színpadra. Ismét a zsűriben látható Mező Misi, a Magna Cum Laude frontembere. A Vidéki sanzon előadója negyedik alkalommal keresi a közönséggel együtt a legjobb hazai slágert. A szájharmonika-virtuóz Ferenczi György másodszorra vesz részt a dalpárbaj ítészei között. Míg Egri Péter, a rockabilly zene magyar nagykövete, korábban zenekarával, a Mystery Ganggel állt A Dal színpadán. A két műsorvezető számára sem ismeretlen a showműsor. Rókusfalvy Lili A Dal 2020-ban vette le a lábáról a nézőket, Király Viktor pedig többször bizonyított versenyzőként a dalválasztóban. A slágergyáros énekes 2012-ben testvéreivel együtt, 2014-ben és 2018-ban szólóprodukcióval jutott a döntőig. A műfaji sokszínűségéről híres dalválasztó show idén is hű maradt a védjegyéhez, a 40-es mezőny valamennyi zenei stílust felöleli: 1. Andelic Jonathan - Elhiszem még

2. Audioshake - Influencer

3. BariLaci - Elsétáltál

4. Detti - Mihez Kezdjek

5. Ekanem - Hideg szél

6. Erdős Fruzsi - Azt beszélik

7. Fóris Rita - Olyan szép

8. GRETA - Igazi kincs

9. Gubik Petra - Ez van, ez!

10. Heatlie - Hideg fény

11. Hegedűs Bori és Tempfli Erik - Anya

12. Ketch feat. Pink Edvárd - Börtön

13. Kies - Nem félek

14. Kijube - Holnap majd elhiszem

15. Kontraszt - Éberálom

16. Majoros Csenge - Földöntúli szerelem

17. MattSet - Most vagy soha

18. Medroy - Hol a helyem

19. Napfonat - Mint a zápor

20. Nova Prospect - Utolsókból elsők

21. Nyári Aliz - Félóra nyár

22. Ocho Macho - Lazulj bele

23. Oláh Ibolya - Nem adom el

24. Pádár Szilvia - Kismadár

25. Palágyi Ildikó - Pillangó

26. Pankastic! - Hosszú volt a nyár

27. Phoenix RT – Levegőt!

28. Pink & The Panthers - Fényes Galaxisok

29. Prove - Karambol

30. Ruby Harlem & Roy - Még ma este

31. Sándor Szofi - 21 Gramm

32. Solére - Másért

33. Stage Dives - Bipoláris Egyensúly

34. Subtones - Nem segít más

35. Swing à la Django feat. Koszika - Utazás

36. SwingGirls feat. Niko - Nagy a szívem

37. The Easy Babies - Szerelem

38. The Sharonz - Szép más világ

39. Third Planet - Táncol a Világ

40. Ya Ou - Zsákutca A Dal 2022 négy válogató adásában összesen 40 produkció mutatkozik be. Újdonság, hogy valamennyi előadás élőben hangzik el a színpadon, a két elődöntőben már akusztikus feldolgozásban. A döntőben a dalok a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében lesznek hallhatók. A verseny páratlan lehetőségeket nyújt: a győztes dal előadója az életre szóló élményen és nyereményeken kívül „Az Év Dala 2022" címmel, illetve a Petőfi Zenei Díj „év dala 2022" elismeréssel gazdagodik, emellett tízmillió forintot kap produkciója fejlesztésére, és egy tíz felvételt tartalmazó nagylemezt is készíthet, sőt egy zeneszámhoz még videoklipet is. A döntősök közül mindenki részesül zenei pályájára fordítható nyereményben. A showműsor új szériájában ismét versenyeznek a szövegek és szerzőik „A Dal 2022 Legjobb Dalszöveg Írója" elismerésért. Az élő show-ba jutott 40 produkció mindegyike részt vesz az online Akusztik Dalversenyben, és a közönség szavazata alapján egyikük megnyeri annak fődíját. Érdemes követni A Dal Facebook- és Instagram- oldalát, Rókusfalvy Lili és Király Viktor közösségimédia-felületeit, valamint adal.hu-t, mert további izgalmas részletek következnek. A Dal 2022 – január 29-től szombatonként 19.35-től a Dunán! [2021.12.29.]