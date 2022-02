Ajánljuk! Íme a Távolról domb, megérkezett Ohnody újdonsága! Az OHNODY művésznév mögött rejlő énekes-dalszerző, Hegyi Dóri egy újabb videóval és dallal vezeti fel tavasszal megjelenő második nagylemezét. Az előző, Szívemben őrzöm című kisfilm finomságát most egy tőle szokatlanul brutális kisfilmmel ellensúlyozza, amiben egy eddig sohasem látott oldalával ismerkedhetünk meg. A most megjelenő Távolról Domb saját bensőjében zajló eseményekről mesél, metaforikus képeket használva, mindezt egy kis csavarral bővítve: párbeszédként követhetjük végig a történetszálat, amiben hol máshoz, hol saját magához beszél, vagy éppen egy másik fél szól hozzá. Ahogy Dóri meséli: “Ez egy gerjesztett érzelmi turbulenciának a kollázsa. Azt dolgozom fel a dalban, hogy érdemes elengedni a külvilág felé való megfelelési kényszert. Előfordul, hogy másokat a saját trauimáink vagy hiedelmeink szűrőjén keresztül ítélünk meg, és emiatt nem tudjuk valójában megismerni egymást.” Ezt a drámai, belső történést öntötte olykor brutális, nyomasztó, véres jeleneteket sem mellőző képi formába Büki Balázs rendező és Soós Géza operatőr segítségével. A kisfilmben egy párt láthatunk, aminek női tagját OHNODY maga alakítja. A képek azonban nem konkrét történéseket örökítenek meg, sokkal inkább a szereplők sokszor szürreális gondolatvilágában kalandozunk, ahol megismerkedhetünk legbensőbb képzeteikkel, illetve beleláthatunk abba, hogy torzultak el a szerepek az érzelmi közelség hatására, illetve milyen fiktív dolgokat vetítünk ki a másikra, akár teljesen hétköznapi helyzetekben. “Egy egyszerű példa erre, amikor elmegyünk valahova a szerelmünkkel, akihez egy számunkra ismeretlen személy fordul oda, és beszélgetni kezdenek. Vannak esetek, amikor azonnal tényként kezeljük, hogy valamelyiküknek szándéka van a másikkal, amitől majd sérülünk. Lefuttatunk megkérdőjelezhető szcenáriókat a fejünkben, és azonnal démonizálni kezdjük a párunkat. De van ennek a fordítottja is, amikor féltékennyé akarunk tenni valakit, mert nem érezzük magunkat elég fontosnak. ” OHNODY egyébként nem véletlenül ás le ennyire az emberi lélekben, a zenélés mellett ugyanis ezen a területen készül kutatónak, így már egy ideje vizsgálja az emberi működést. Sőt, művészetén keresztül igyekszik felhívni a figyelmet ezekre a viselkedési formákra. “Azt kívánom magamnak és mindenkinek, hogy megtaláljuk a boldogságot a felismeréseinken keresztül.” - fűzi hozzá.



