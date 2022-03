A Dal 2022 - Kialakult a döntő mezőnye A Napfonat a Mint a zápor című dallal nyerte A Dal 2022 második elődöntőjét szombaton. A Dunán sugárzott műsorban átadták a legjobb dalszövegíró díját, amelyet Pető Andrea kapott a zsűritől. A dalválasztó mostani fordulójában tíz dal hangzott el akusztikus hangszerelésben, közülük a zsűri juttatott tovább hármat a döntőbe. A Napfonat és a Mint a zápor a maximális 40 pontot kapta. A második helyen holtversenyben, egyaránt 39 ponttal Solére a Másért, valamint Pádár Szilvia a Kismadár című dallal végzett, így szintén bekerült a fináléba.



A negyedik továbbjutót a közönség választotta ki szavazataival, a legtöbb voksot Andelic Jonathan Jota dala, az Elhiszem még kapta, amely így ugyancsak bejutott a döntőbe. Ezzel teljessé vált a finálé mezőnye, amelyben egy héttel korábban Oláh Ibolya (Nem adom el), a Third Planet (Táncol a világ), a Subtones (Nem segít más), illetve Hegedűs Bori és Tempfli Erik (Anya) már biztosította a helyét.



A dalokat Wolf Kati énekes, A Dal korábbi versenyzője és zsűritagja; Mező Misi, a Magna Cum Laude énekes-gitárosa; a zsűriben idén először tevékenykedő Egri Péter, a Mystery Gang frontembere; valamint Ferenczi György Máté Péter-díjas zenész, énekes, szájharmonika-művész véleményezte és pontozta. Velük együtt kereshetik a nézők az év magyar slágerét.



A második elődöntő extra produkciójaként Király Viktor Radics Gigivel és Gerendás Danival lépett színpadra és a Nem szóltál című dalt adta elő. A műsorban átadták A Dal 2022 legjobb dalszövegírójának járó díjat, az elismerést Pető Andreának ítélte a zsűri az Azt beszélik című dalért, amely korábban a műsorban Erdős Fruzsi előadásában hangzott el. Pető Andrea a hetedik, aki A Dal legjobb dalszövegéért járó díjat kiérdemelte, korábban Csarnai Borbála, Köteles Leander, Hujber Szabolcs, Szepesi Mátyás, Molnár Tamás és Kardos-Horváth-János kapta meg ezt az elismerést.



Zajlik az online Akusztik Dalverseny is. A feldolgozásokat a mediaklikk.hu/adal2022/akusztik oldalon lehet meghallgatni, és szavazni is ezen a felületen lehet március 9. éjfélig.



Az idei versenyről és a résztvevőkről A Dal 2022 honlapján - https://mediaklikk.hu/adal2022/ -, valamint a műsor Facebook-, Instagram- és TikTok oldalán találhatók részletes információk, extra tartalmak, videók és cikkek.

