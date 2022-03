Budapest Ritmo Fesztivál 2022 - infok, programok A Budapest Ritmo április 7–10. között az Akvárium három színpadán, a Szimpla Kertben és a Toldiban várja a közönséget. A Budapest Ritmo a belváros szívébe hozza az egész világ zenéjét.



Az ősi zenékből építkező műfajok, fúziós stílusok, váratlan kulturális keveredések fesztiválja.



Ha azt hitted, már mindent hallottál, a Budapest Ritmo biztosan meg fog lepni: a világzene olyan zenei világot nyit ki, amiben a frissítően új hangszerek, technikák, ötletek garantáltan kizökkentenek a megszokott kerékvágásból. A Budapest Ritmo április 7–10. között az Akvárium három színpadán, a Szimpla Kertben és a Toldiban várja a közönséget.



A koncertek mellett idén először filmprogram is várja a közönséget. Idén is lesznek zeneipari beszélgetések, szakmai konferencia és networking, esténként pedig afterparty vár a Toldiban. Bővebb - Budapest Ritmo Fesztivál 2022 program [2022.03.23.]