Fonogram 2022 - íme a jelöltek névsora

2022. április 30-án, szombaton a Fonogram-nap keretében derül ki, kik nyerik idén a magyar zenei élet legrangosabb szakmai elismerését, a 18+1 kategóriában odaítélt Fonogram - Magyar Zenei Díjat. Megvannak a jelöltek!

1. az év hazai klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele

Dánielfy Gergő x Rácz Gergő - Elrontottam (szerzői kiadás)

Fish! - Pozitív (Gold Record)

Freddie - Fúj minket a szél / Mindig itt maradsz / Ezt akartad (Magneoton)

Honeybeast - Éjfél után / Cirkusz (Gold Record)

Irie Maffia - 15 / Volt egy álmom (Irie Maffia Productions)

2. az év külföldi klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele

ABBA - Voyage (Universal Music)

Adele - 30 (Sony Music)

Elton John - The Lockdown Sessions (Universal Music)

Michael Patrick Kelly - Beautiful Madness (Sony Music)

Paul McCartney - McCartney III Imagined (Universal Music)

Taylor Swift - Red (Taylor's Version) / Fearless (Taylor's Version) (Universal Music)

3. az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele

Azahriah - Mind1 (x Desh) / Rét (x Desh) / Camouflage (Supermanagement)

Blahalouisiana - Nem ereszt / Ne engedj még el / Szívemet kitépted / Lábnyomunk a hóban (Gold Record)

Perrin - High On Glitter (AM:PM Music)

Rúzsa Magdolna - Karma / 1 x fent 1 x lent (Plagiguel)

Saya Noé - Museum of Sins (szerzői kiadás)

4. az év külföldi modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele

Ava Max - EveryTime I Cry (Magneoton/Warner Music)

Billie Eilish - Happier Than Ever (Universal Music)

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - An Evening With Silk Sonic (Magneoton/Warner Music)

Ed Sheeran - = / Merry Christmas (& Elton John) (Magneoton/Warner Music)

OneRepublic - Human (Universal Music)

5. az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele

Anna And The Barbies - Lábon kihordott szerelmek (Supermanagement)

Bagossy Brothers Company - Fordul a világ (Prime Event Management)

Barkóczi Noémi - Dolgom volt (Tom-Tom Records)

Carson Coma - Pók / Kék Hullám Kemping (Gold Record)

Deep Glaze - Arcadia (szerzői kiadás)

Ivan & The Parazol - Budai Pop (Modernial Records)

6. az év külföldi alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele

Amyl and The Sniffers - Comfort To Me (Rough Trade Records)

Coldplay - Music Of Spheres (Magneoton/Warner Music)

London Grammar - Californian Soil (Universal Music)

Mdou Moctar - Afrique Victime (Matador Records)

The Black Keys - Delta Kream (Magneoton/Warner Music)

7. az év hazai elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele

Analog Balaton - Lent (szerzői kiadás)

Anima Sound System - Lord Of The Desert / The Big Gipsy Sound Clash Rework Album (szerzői kiadás)

DJ Bootise - Allegro Identity (Budapest Vinyl)

New Level Empire - Az első és utolsó (x Curtis) / Újra úton (x Majka) / Látható / Az éjjel soha nem érhet véget (x Soho Party) / Te csak így vagy jó (& Wolf Kati feat. Horváth Boldi) (Magneoton / Gold Record)

Nigel Stately - Just Can't Let You Go (& T.O.M) / LOST IN A LIE (x T.O.M x BETTI) (Elephant House)

8. az év külföldi elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele

Calvin Harris feat. Tom Grennan - By Your Side (Sony Music)

DARKSIDE - Spiral (Matador Records)

Joel Corry - I Wish (feat. Mabel) / OUT OUT (x Jax Jones feat. Charli XCX & Saweetie) / BED (x RAYE x David Guetta) / BED (x RAYE) (Elephant House/Warner Music)

Purple Disco Machine - Exotica / Club Exotica (Sony Music)

Tiësto - The Business / The Motto (& Ava Max) / Don't Be Shy (& Karol G) / The Business, Pt. II (& Ty Dolla $ign) (Elephant House/Warner Music)

9. az év hazai rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele

6363 - METAMATIKA (Universal Music Hungary)

Beton.Hofi - Comic Sins (Universal Music Hungary)

Dé:Nash - Történetek a Narancsligetből (Universal Music Hungary)

Krúbi - Szív (Universal Music Hungary)

LMEN PRALA - POLIZEI / FANTASTIC (szerzői kiadás)

T. Danny - Faszagyerek (feat. Curtis) / Szívtelen / Utálnak / Ha elmegyek (szerzői kiadás)

10. az év külföldi rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele

Drake - Certified Lover Boy (Universal Music)

Ibeyi and Pa Salieu - Made of Gold (XL Recordings)

Lil Nas X - Montero (Sony Music)

Masked Wolf - Astronomical (rapID talent/Warner Music)

slowthai - TYRON (Universal Music)

11. az év hazai hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele

European Mantra - Yancha (Gramy Records)

Junkies - Kézműves Junkies (H-Music (Hangfelvételkiadó Kft.))

Mudfield - Szörnyeteg (Keytracks Hungary)

Nagyúr - Arra várok, hogy minden egyes hangból csönd legyen (szerzői kiadás)

Thy Catafalque - Vadak (Season Of Mist)

12. az év külföldi hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele

Foo Fighters - Medicine At Midnight (Sony Music)

GOJIRA - Fortitude (Magneoton/Warner Music)

Iron Maiden - Senjutsu (Magneoton/Warner Music)

Måneskin - Teatro d'ira - Vol. I (Sony Music)

Mastodon - Medium Rarities / Hushed and Grim (Magneoton/Warner Music)

13. az év hazai hagyományos slágerzenei albuma vagy hangfelvétele

Apostol - Apostol 50 (Tom-Tom Records)

Kökény Attila és a Pátria zenekar - Vallomás (szerzői kiadás)

Pápai Joci - Itt maradsz velem (Origo Produkció)

Polgár Peti - Bulizzatok magyarok! (GrundRecords)

Sihell Ferry - A zene rám talált (Sihell Music)

14. az év hazai kortárs szórakoztatózenei albuma vagy hangfelvétele

Amoeba - /ˈdɪskəʊ/ (szerzői kiadás)

áRON feat. Szakonyi Milán - Most élj! / Őrizd a léptem (GNR Horns) (EuroArt Média)

Pablo and the Escobars - #Kettesepé (szerzői kiadás)

Tandi Flora - #5050 (eQuality) (Prime Event Management)

Temesi Berci - Time Is Not A Magazine (Music Fashion Art & Management)

15. az év hazai gyermek albuma vagy hangfelvétele

Belvárosi Betyárok - Öt perc múlva hat perc (Gryllus Kiadó)

Halász Judit - A vitéz, a kalóz meg a nagymama (Universal Music Hungary)

Kiskalász zenekar - Nyuszimotor (Zobodi Bt.)

Rutkai Bori Banda - Mandulka és a Karácsonyvár (Universal Music Hungary)

Soharóza - Jónás Vera Experiment - A nyolcas sáv (Launching Gagarin Records and Management)

16. az év hazai jazz albuma vagy hangfelvétele

Barabás Lőrinc Quartet - Open (szerzői kiadás)

Djabe - The Magic Stag (Gramy-H Kft.)

Dresch Quartet - Árnyékban (Fonó)

Jazzbois - Jazzbois Goes Blunt II (Blunt Shelter Records)

Nagy Emma Quintet - Low Frequency Oscillator (Sinistra)

17. az év hazai világ- vagy népzenei albuma vagy hangfelvétele

Bohemian Betyars - Gubancos (FMZ Egyesület)

Góbé Zenekar - Bartók 44 Duó (Fonó)

Kerekes - Water (EFB Music)

Napfonat - Szól a világ (FolkEurópa (Music Hungary Zeneműkiadó Kft.))

Romengo & Lakatos Mónika - Folk utca (FolkEurópa (Music Hungary Zeneműkiadó Kft.))

18. az év felfedezettje

4S Street (Mistral Music)

Analog Balaton (szerzői kiadás)

Azahriah (Supermanagement)

Miller David (szerzői kiadás)

ZÓRA (szerzői kiadás)

[2022.03.28.]