Elugrottunk egy Milfmen koncertre... és milyen jól tettük! Március 19-én a Milfmen zenekar koncertjén jártunk. És milyen jól tettük! :) A Backstage Pub azon kevés élőzenés helyszínek egyike, amelyek sikerrel vészelték át a covid időszakot és nem zártak be. Jó helyen van, jó arcok járnak oda, nem is drága és mindig jó a zene, szóval örülünk, hogy oda járhatunk szórakozni! A Megin' Péntek zenekarral kezdődött az este. És ha már arra jártak, rögtön ki is mentették a Milfmen énekesét. De erről kicsit később.



A Milfmen zenekar koncertjén mi most jártunk először. Soul, pop, funk, rock klasszikusokat dolgoztak fel, meglepő igényességgel.



Először az tűnt fel, hogy nagyszínpados a sound! Nagyon profi a hely hangcucca is és a hangtechnikus is és hangerőben sem volt hiány, sőt! Inkább túl hangosnak tűnt.



A szép számban megjelent közönséget a Milfmen az első pillanattól kezdve mégmozgatta. Szóval a hely nagyon jó, a közönség fel van spanolva, minden tökéletesen szól... csak az énekes hangja nem az igazi! Minden énekes rémálma, hogy a koncert napjára elmegy a hangja. Molnár Andrással ez történt, saját bevallása szerint is maximum félgőzzel tudott énekelni. De még így is meggyőző volt.



Nekem személy szerint az ilyen szituáció a kedvencem. No természetesen sajnálom az énekest, de a rögtönzés, a "mentés másként" valódi kilépés abból a bizonyos komfortzónából.







Nos, tökéletesen megoldották a feladatot! Molnár Kálmán basszer is bevállalt pár dal eléneklését, majd a Megin' Péntek dobosa pattant fel a színpadra, és az énekesi kvalitásait is megmutatta. A Peter Gabriel Sladge Hammer-je alatt már tetőfokára hágott a hangulat!



Lehotkai Bence vérprofi gitárszólói és Gedai Gáspár billentyűs és szaxi (!) szólói voltak a bizonyíték arra, hogy a lehető legjobb buliban vagyunk!



Ezt még mindig tudták fokozni! Színpadra hívtak egy énekesnőt, akinek a kisugárzása, mozgása, hangja annyira profi, karakteres és egyedülálló, hogy fogalmunk sincs, miért nem stadionokban énekel. Jegyezzük meg Petrik Bea nevét, hallunk még róla!



Takács-Nagy Richárd dobostól ezzel a koncerttel búcsúzott a Milfmen. Sajnáltuk, mert igazán jó kis beton groove-okat tolt hátul. Azt hallottuk, hogy messzire költözik. Mindenesetre reméljük, hogy ha egyszer-egyszer hazalátogat, még felpattan a dobok mögé.



Nekünk az első Milfmen bulink volt a szombati, de garantáltan nem az utolsó! [2022.03.29.]