Nekem a zene a fegyverem - A békére buzdít a Happy Gang sztárja Vitamin a Republic egyik legnagyobb slágerét a "Szeretni valakit valamiért"-et dolgozta fel, ahol a saját stúdiójában egy szál gitárral adja elő a dalt. A hazai sajtó nemrég hangos volt Móré András "Vitamin" életmódváltásától, valamint új hobbijáról, a gitározásról.



A "Kérek egy kulcsot a szívedhez" zeneszerzője első ízben mutatja meg nekünk a gitártudását, amivel a béke fontosságára hívja fel a rajongói figyelmét.



Meg is kértük az énekest, hogy meséljen nekünk:



"Ki ma fegyvert fogsz...felejts el minden háborút" - pozitív szuggesztiós üzenetet hordoz magában a dal és a kisfilmem is. A béke van részt szándékosan hagytam ki és dúdoltam helyette, hiszen sajnos a szomszédunkban egy hónapja tart az értelmetlen háború. Úgy gondoltam ezzel a videóval fejezem ki a véleményem és teszem le a voksom a béke mellett. Nekem a zene a fegyverem. - nyilatkozta Móré András "Vitamin" [2022.03.31.]