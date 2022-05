Koncerttel ünnepli a BKK a közlekedési kultúra napját Szerdán lesz a közlekedési kultúra napja, amit a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a Szent Gellért téri metróállomáson koncerttel ünnepel. A BKK tájékoztatása szerint a szerda délutáni csúcsidőben - 16.30 és 18.30 között - Havai Gábor gitáros-énekes és Koszti Márk dobos akusztikus duója szórakoztatja az utasokat. A két zenész ezzel a formációval április végén debütált a Budapesti Tavaszi Fesztiválon, a zenekar repertoárját saját dalok és feldolgozások színesítik.

A vállalat közölte azt is, hogy a jövőben rendszeresek lehetnek az ilyen koncertek a fővárosi metróállomásokon.



A BKK célja, hogy ezzel a kezdeményezéssel a közterületeket, a megállókat vonzóbbá tegye, közös kulturális élményt adjon az utasoknak, és még népszerűbbek legyenek a közösségi közlekedési eszközök a turisták számára is - fűzték hozzá.



Megemlítették, hogy Londonban évente 100 ezer órányi zenét hallhatnak az utasok 25 megállóban, 39 színpadon előadva. MTI [2022.05.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu