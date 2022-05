Rendhagyó divatkavalkád várható az Arénában A 20. század utolsó harmadában, az USA-ban született meg a posztmodern irányzat. Nem csak gyönyörű épületeket, hanem például zenei újításokat, később magát a "Scott Bradlee's Postmodern Jukebox" megalakulását is köszönhetjük ennek az időszaknak. A PMJ budapesti koncertje kapcsán arra kérik a szervezők a közönséget, hogy: Gatsby stílusú öltözékben érkezzenek az Arénába. A pop-jazz jelenség 2011 óta élő fellépések sorozatával szórakoztatta a közönséget a világ minden táján, Magyarországon is többször adtak már koncertet. A népszerű zongorista, Scott Bradlee által alapított, kimagaslóan tehetséges nemzetközi énekesekből és zenészekből álló PMJ csapat a pandémia ideje alatt szüneteltette élő fellépéseit, a munkát azonban ekkor sem hagyták abba. A zenei társulat youtube és tik-tok csatornája igazán népszerűvé vált különleges zenei feldolgozásaiknak köszönhetően. Harmónikus, jazz és swing stílusban dolgozták fel a mai modern zeneszámokat. Nem mást várhatunk fellépéseiken sem, ahol nem ritkán, meglepetés vendég előadókat is láthatunk.



A PMJ különlegesen tehetséges énekesei „időgépbe teszik a popzenét” és velünk együtt ünneplik meg a 20-as évek legnagyobb slágereit.



A júniusban ismét Budapestre látogató PMJ koncert szervezői arra kérik a vendégeket, hogy amennyiben van rá módjuk és szeretnék meglepni a fellépőket, akkor a '20-as évek divatjának megfelelő öltözékben érkezzenek. Aki szereti a csillogást, a glamourt, annak ez az este feledhetetlen lesz.



A pop-jazz jelenség élő fellépések sorozatával keresztülszeli az Egyesült Arab Emírségeket, Kanadát, az Egyesült Királyságot és Európát. Turnéjuk során 2022. június 23-án este látogatnak el a magyar fővárosba, hogy a Papp László Budapest Sportarénában lépjenek fel. A koncert szervezője a Green Stage Production iroda, melynek mottója:

"A Földünk védelme, és ezért tudatos célunk, minden általunk megrendezésre kerülő koncert, előadás megvalósításához szükséges energia felhasználások adataiból kiszámíthassuk az adott események Ökológiai lábnyomát, ezen számítások eredményeként pedig annyi fát ültessünk hazánkban, amely ezt a keletkezett öko lábnyomot ellensúlyozni képes". Jegyek kaphatók a Tex országos jegyirodáiban és az eventim.hu-n [2022.05.27.]