Mutatunk egy kis ízelítőt! Élő, akusztikus változat készült a Happy Gang slágeréből!

Móré András "VITAMIN", a Happy Gang alapító-zeneszerzője 27 év után akusztikus változatot készített az együttes egyik legnagyobb slágeréből.



A Kérek egy kulcsot a szívedhez 1996-ban az ország legnépszerűbb és legtöbbet játszott rádiós dala volt, amely ma is elengedhetetlen kelléke a házibuliknak.



Diákkorunk szerelmes dalának élő, akusztikus felvételén közreműködik Hastó Zsolt és Hoffer Dani is, így a vokál szólamaikkal igazán megható, szívet melengető előadás készülhetett el a Sounday stúdióban. Az 50 másodperces trailer érdekessége, hogy Móré András V1tamin gitáron is kíséri magát, hiszen új szenvedélye a húros hangszer.



A teljes videóklip ősszel érkezik!

[2022.08.20.]