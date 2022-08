Szeptemberben Dés András kurátori hétvége lesz a Magyar Zene Házában Dés András egy elmaradást szeretné pótolni kurátori hétvégéjének első estéjén a Magyar Zene Házában Osztrák-magyar kulturális párbeszéd és Jazzlabirintus Dés András kurátori hétvége a Magyar Zene Házában 2022 szeptember 17-18. “A jazz műfaja a nyitottságra épít és olyan, mint a szivacs: minden szembejövő hatást magáévá tesz. Ennek ellenére a bécsi és a budapesti jazzélet között a mai napig nem jött létre valódi párbeszéd, ami a két város elképesztően erős és karakteres jazzvilágát ismerve komoly mulasztás.” Dés András ezt az elmaradást szeretné pótolni kurátori hétvégéjének első estéjén a Magyar Zene Házában, ahol az osztrák és a magyar jazzélet középgenerációjának kiemelkedő zenészei játszanak együtt három kifejezetten erre az estére felálló formációban - először, de reméljük nem utoljára! Az Osztrák-magyar kijazzelésen színpadra áll Harcsa Veronika, Ávéd János, Bacsó Kristóf, Lukács Miklós és Fenyvesi Márton, akik együtt játszanak majd Vinicius Ciccone Cajado (bőgő), Lukas Koenig (dob), Clemens Sainitzer (cselló), David Six (zongora), Beate Wiesinger (bőgő), Herbert Pirker (dob) osztrák művészekkel. A kurátori hétvége másnapján Manu Domergue énekes és a hétvége kurátora, Dés András ütőhangszeres egy korábbi párizsi projektjük nyomán teremt Jazzlabirintust a Magyar Zene Házából bemutatva az improvizatív zene erejét az előző esti koncert bécsi és budapesti résztvevőinek közreműködésével. A Dés András kurátori hétvégéről bővebb információ és jegyek a Magyar Zene Háza weboldalán kaphatók. „Az osztrák-magyar kulturális párbeszéd a hasonlóságoknak köszönhetően könnyen talál közös viszonyítási pontokat, a különbözőségeknek köszönhetően viszont könnyen új inspirációforrássá válhat a két fél számára. Lassan 4 éve élek az osztrák fővárosban és nap mint nap szembesülök vele, hogy az általam megismert jobbnál-jobb bécsi, illetve már jól ismert budapesti zenész barátaim mit sem tudnak egymásról. Ezért döntöttem úgy, hogy használva a Magyar Zene Háza által nyújtott lehetőséget, összehozok néhányat a kedvenc zenészeim közül. Bízom abban, hogy ez az este az első lépése lehet hosszútávú, gyümölcsöző együttműködéseknek is.” (Dés András) Manu Domergue énekes és Dés András ütőhangszeres 2021 szeptemberében Advanced D&D néven tartott rendhagyó koncertet Párizsban. Az eseményen a két zenész a közönséget egy képzeletbeli kalandra invitálta. A közönség a fantáziájára, az improvizatív zene erejére és néhány elrejtett kulcsra hagyatkozva utazott a zenészekkel egzotikus városokba, küzdött meg fenyegető ellenségekkel és fedezett fel varázslatos tájakat. Ennek a koncertnek kibővített verzióját rendezik meg Budapesten a Magyar Zene Házában, az egész épületet bejárva az előző esti koncert bécsi és budapesti résztvevőinek közreműködésével Jazz & Maze (Jazzlabirintus) keretében. Programok: 09.17. - 20:00 Nagyterem Osztrák-magyar kijazzelés 09.18. - 11:00, 14:30, 19:00 - az egész ház területén Jazz & Maze (Jazzlabirintus) Résztvevő zenészek: 09.17. Osztrák-magyar kijazzelés 1. zenekar: Fenyvesi Márton - gitár, Vinicius Ciccone Cajado - nagybőgő, Lukas Koenig - dob 2. zenekar: Harcsa Veronika - ének, Ávéd János - szaxofon, Clemens Sainitzer - cselló, David Six - zongora 3. zenekar: Bacsó Kristóf - szaxofon, Lukács Miklós - cimbalom, Beate Wiesinger - nagybőgő, Herbert Pirker - dob 09.18. Jazzlabirintus Manu Domergue - ének

