Duplázik a Rammstein a Puskás Arénában!

Az óriási érdeklődés nem meglepő, a zenekar hatalmas rajongótáborral rendelkezik hazánkban

Már a jegyértékesítés első napja is elég volt hozzá, hogy a német szupersztárok gyakorlatilag megtöltsék a Puskás Arénát a július 11-i koncertre.



Az óriási érdeklődés nem meglepő, a zenekar hatalmas rajongótáborral rendelkezik hazánkban és a környező kelet-európai országokban is, ráadásul utoljára 2011-ben léptek fel a Budapest Arénában.



A 2023-as budapesti buli iránti elképesztően nagy érdeklődésre való tekintettel, a gyors egyeztetéseket követően a Rammstein bejelentette, hogy egy második koncertet is ad 2023. július 12-én a Puskás Arénában. A jegyértékesítés már el is indult a www.livenation.hu oldalon.

[2022.09.09.]