Ünnepi hangversenyt rendeznek a 125 éves tárogató jubileuma alkalmából A hungarikumként számon tartott tárogató megreformálásának 125-ik évfordulója alkalmából ingyenes hangversenyt rendeznek szeptember 19-én a Szent István-bazilikában - közölték a szervezők az MTI-vel csütörtökön. A tájékoztatás szerint 19 órakor kezdődő hangversenyen az Ars Sacra Fesztivál keretein belül fognak megszólalni a kuruc romantika már-már elfeledett gyöngyszemei tárogató, cimbalom és egy tizenhat tagú vonós kamarazenekar, az Anima Musicae Kamarazenekar előadásában. A koncerten Lisztes Jenő cimbalomművész működik közre.



Mint írták, a megreformált Rákóczi-tárogató a kuruc kor legendás hangszerének újkori változata. A tárogatót az egész világon magyar hangszerként ismerik, ennek kapcsán indított hangversenysorozatot és fiataloknak szóló interaktív hangszerbemutatókat Erdő Zoltán, Erdélyi Magyar Örökség díjjal kitüntetett tárogatóművész. A Rákócziak nyomában című programsorozat húsz olyan település iskolásai előtt mutatta be a kuruc kori tárogatót és annak megreformált változatát, mely települések egykor a Rákócziak birtokainak részét képezték vagy fontos szerepet töltöttek be a bő háromszáz évvel ezelőtti szabadságharcban. A programsorozaton csaknem ötezren ismerhették meg a jubileumát ünneplő hangszer történelmét és dallamvilágát - olvasható a közleményben.



Erdő Zoltán nagyapjától örökölte a százhúsz éves tárogatóját, ami még a Magyar Királyság idejében, az első magyar hangszergyárban készült - idézik fel. MTI [2022.09.10.]

