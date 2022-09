Interjú a brit MF Robots-szal, a kiváló funk-soul-pop formációval A 10. Paloznaki Jazzpikniken nyílt alkalmunk interjút készíteni a szombati nap egyik nagyszínpados zenekarával, a funk, acid jazz, soul és pop műfajokat kitűnően kombináló MF Robots-szal. Beszélgetőpartnereim a Brand New Heavies zenekar alapítójaként ismert, Jan Kincaid, valamint Dawn Joseph énekesnő, aki ebben a formációban az abszolút frontember, de korábban vokalistája volt olyan kiválóságoknak, mint Phil Collins, Michael Bublé, Craig David, sőt Rick Astley mellett már találkozhattunk vele korábban Paloznakon is. Amit érdemes tudni a zenekarról, hogy ez a dalszerző-előadó páros a BNH zenekarban találkozott, ahol Jan produceri, dalszerzői, énekesi és dobos feladatokat látott el, majd amikor a több hangszeren is játszó Dawn lett az énekese a csapatnak, egyből rákattantak egymásra - szakmai értelemben. Már az első héten elkezdtek közösen dalokat szerezni, de alkotómunkájuk eredményét már akkori zenekarukból kiválva, saját formációt alapítva mutatják be a közönségnek. Dawn extravagáns megjelenését saját tervezésű ruhakölteményei biztosítják, és vibráló, életvidám személyiségével gondoskodik róla, hogy a zenekar és a közönség is jól érezze magát a koncerteken. Jan inkább a háttérbe húzódva, dobolva, vokálozva élvezi az új formáció adta szabadságot, lehetőségeket. zene.hu: Mindketten számos szerepben tevékenykedtek a zenekarban, de kíváncsiak lennénk rá, hogy magatokat hogyan definiálnátok? Dawn: Mindig azt mondom, hogy elsősorban előadóként tekintek magamra, szórakoztatóként, nem feltétlen énekesként. Tisztában vagyok vele, hogy nem én vagyok a legjobb énekes a világon, szeretek énekelni, viszont amit igazán imádok, az a szórakoztatás. A legfontosabb, hogy a közönség jól érezze magát, különben nincs értelme az egésznek. Jan: Én zenész és producer vagyok, a dolgok összerakásában vagyok jó, de nagyon szeretek zenélni is. Élvezetesnek tartom, amikor egy albumon dolgozunk. Kifejezetten fontos volt ez a fajta munka a pandémia miatti lezárások alatt, a tengerpartra költöztünk és ott dolgoztunk, készítettük az albumot. Most viszont, hogy újra színpadra állhatunk, még jobban élvezzük, és nagyra értékeljük, hogy eljuthatunk ilyen kiváló helyekre, mint a Jazzpiknik is, ahol általunk nem annyira ismert közönségnek játszhatunk. Szerintünk ez a zenélés lényege. zene.hu Honnan szerzitek az inspirációt az alkotáshoz? Jan: A mindennapok eseményeit természetesen figyelemmel követjük, beivódik sok minden, mint egy szivacs, úgy működünk. Szeretünk úton lenni és nagyon örülünk, amikor ilyen jó atmoszférájú helyeken járunk, mint amilyen a Balaton is. Úsztunk egyet reggel, nagyon finom ebédet ettünk, jól kikapcsolódtunk, feltöltődtünk. Játszottunk már itt külön-külön, egy évben, de nem ugyanazon a napon, és emlékszünk, hogy milyen jó az itteni közönség. zene.hu Min dolgoztok most, hogy látjátok a zenekar jövőjét? Dawn: Most nagyon élvezzük a koncertezést, de nyilvánvalóan hamarosan vissza kell térünk majd a következő albumunk munkálataihoz. Folyamatosan írunk dalokat, de a legfontosabb, hogy a zenénket minél több emberhez eljuttassuk, így a fesztiválokon, a koncertekre helyeződik nagy hangsúly. Jan: Ezzel az új zenekarral új energiák szabadultak fel, nagyon izgalmas új zenészekkel dolgozni, színpadra lépni. Be kell vallanom, hogy már untam újra és újra ugyanazokat a régi dalokat játszani, autópilóta üzemmódban léteztem előző zenekarommal töltött utolsó pár évben. Nem tudom, hogy mit hoz a jövő, igazából a jelenre és a közeljövőre szeretek koncentrálni, nagy örömöt okoz színpadon zenélni, most ez élvez prioritást. A koncert rendkívüli körülmények között zajlott, mivel nagy szél kerekedett a fesztivál szombati napjára. Hideg ugyan nem volt, de nem kevés port vitt a szél, amiből a legtöbbet a színpadon fellépő zenészek kaptak, akik a kis dombról lesuhanó szelet és port frontálisan az arcukba kapták. Dawn fellépésre választott ruhakölteménye látványosan lobogott a szélben, de mutatós fejdíszétől pár szám után jobbnak látta megválni. A közönségből segítségére sietett egy srác, kölcsönadott egy napszemüveget neki, hogy ha már a szája éneklés közben úgyis tele megy porral, a szemét kímélje, de az énekesnő hamar vissza is adta, inkább tartotta a szemkontaktust a közönségével. Ahogy az interjúban állította, ő egy igazi ’entertainer’. A kedvezőtlen időjárás és a program csúszása sem jött jól a bandának, sajnos a közönség nagyobb része nem várta meg a fesztivál utolsó fellépőjét, de aki kitartott, tényleg bulizni akart, és tudott is az MF Robots zenéjére. Frk4muzik [2022.09.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje hitel ajánlat 72 óra szolgáltatás [2022.09.22.]

