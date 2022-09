Októberben visszatér a KEMP dalszerző tábor

A tavalyi sikeres első kört követően a Banana Records ismét megrendezi a KEMP-et. 2022 október 6-9. között Veszprémben tér vissza a dalszerző tábor. Tavaly 23 zenész, előadó és producer gyűlt össze a világ zajától elvonulva, hogy együtt koncentrálhassanak az alkotás folyamatára. Az elvonulást még különlegesebbé tette, hogy a legkülönbözőbb zenei világok találkozhattak és a legkülönbözőbb előadók dolgozhattak csapatban Deva-tól, Beton.Hofin és Miller Dávidon át, Járai Márkig. A szervezők pedig azt remélik, hogy ez idén sem lesz másképp.

A 4 napos eseményre producerek, dalszerzők, szövegírók és hangszeres zenészek jelentkezését várják szeptember 25. éjfélig. A KEMP ideje alatt a résztvevők beköltöznek a táborba és minden nap más-más csapatokban írnak dalokat, különböző iránymutatások alapján, esténként pedig masterclass előadásokon vehetnek részt olyan témákban, mint mastering, production, dalszövegírás, zenei menedzsment, a részvétel ingyenes. A szervezők ebben az évben csavartak még egyet a tavalyi tábor felépítésén, és egy külön Veszprém különkiadással is készülnek, melyhez kifejezetten veszprémi zenekarok és előadók jelentkezését várják. A táborral egy időben, október 7. és 8. között két olyan zenekart vagy előadót választanak ki, akik mellé producereket delegálnak a két napra. Az esti masterclassok pedig teljesen nyilvánosak lesznek, így bár bárki csatlakozhat majd.

Tavaly 130 jelentkezőből kerültek ki azok a zenei alkotók és előadók, akik négy napot töltöttek együtt, és három-négy fős kis csoportokban dolgozták ki kreatív ötleteiket. A KEMP szervezői, Kamau Makumi és Fodor Máriusz szeme előtt idén is ugyanaz a cél lebeg, ami nem más mint, hogy egy olyan érték-, és hagyományteremtő eseményt hozzanak létre, ahol a résztvevők különleges kollaborációkon keresztül tanulnak egymástól. Fontos volt az előző évben is és a csoportos alkotást meghatározó tényező, hogy a csapatokat olyan “táborozók” alkossák, akiknek egyébként nem feltétlenül adatna meg ez a lehetőség a hétköznapokban. Ennek eredményeként, a 2021-es első KEMP során a zenei paletta különböző részéről érkező zenészeket, dalszerzőket, producereket és énekeseket is találunk. Profikat és félprofikat is. Beton.Hofi, Járai Márk, vagy Gerendás Dani producer mellett például ott volt a szárnyait bontogató Kolibri, csakúgy, mint a Napfonat népzenei acapella együttes tagja Szarka Anita, vagy éppen Deva, Ian O' Sullivan, Dóór Matyi, Ohnody, Miller Dávid, Solére, Hundred Sins, Filo, Fehér Holló, Gyarmati Fanny, vagy a jazz zongorista Balog Tamás. Ahogy Kamau Makumi meséli:

“A tavalyi év megmutatta, hogy milyen eredménye van annak, ha ennyire elvonulva, csak egymásra fókuszálva, együtt alkothatunk és néha kicsit a másik fejével is nézhetjük a közös munka eredményét. A végeredmény egy erős, eklektikus demo lett, tele újító megoldásokkal. Abban bízunk, hogy ez idén sem lesz másképp.”

A csapatok 3-6 órát kaptak, mely sokszor végül éjszakába nyúló közös jammeléshez vezetett. Ahogy az ebben az évben is várható, a csapatok felépítése és a feladat tematikája is váltakozott, de kiegészülhetett különleges iránymutatással vagy megkötésekkel is. Egy jó példa erre, hogy a tavalyi évben filmzene szerzésével is foglalkoztak a csapatok, melynek eredményeként a Nagykarácsony c film két betétdala is itt született meg.

“A tábor tavaly sok izgalmas alkotói csoportot, érdekes párosokat eredményezett és jó látni, hogy az ott kialakult kapcsolatok egy év elmúltával is megmaradtak, és a tábort követően is sokan dolgoztak együtt. Ebben az évben szintén fontos lesz, hogy a KEMP egy olyan helyszín legyen, ahol a különböző stílusban tevékenykedő, ritkán találkozó előadók egymásra találhassanak.” - mondja Máriusz a tavalyi évről és ezt semmi sem bizonyítja jobban, mint az azóta videoklippel is kiegészült Solére és Beton.Hofi közös szerzeménye Nem ijeszt meg címmel vagy O'SULLIVAN the kid who couldnt keep his name címmel megjelent száma.

A tavalyi KEMP album és a táborban született művek is azt bizonyítják, hogy a dalszerző táborban rengeteg potenciál rejlik, és inspirálóan hat a zenei szcéna résztvevőire, ahogyan egy egészen új irányból közelíti meg a dalszerzés folyamatát.

A rendezvény az EKF program keretében valósul meg.

[2022.09.23.]