Jelöljük újra az értékteremtő férfiakat a Gránit Oroszlán Példakép Díjra! A Férfiak Klubja 2017-ben színvonalas díjat alapított Gránit Oroszlán Példakép Díj néven, amelyről büszkén állíthatják, hogy 2022-re hagyománnyá vált, hiszen immár hatodik alkalommal adják majd át a mindennapok férfi hőseinek.

A férfi példaképek létfontosságúvá váltak a családok, a gyermekek számára. Az egész társadalomnak szüksége van a hiteles férfiakra, akik szilárd szövetségben a nőkkel, fáradhatatlanul építik a jövőt a munkahely mellett otthon és a közösségekben is. A Díjat exkluzív Gála keretében Apa, Férfi pedagógus, Mester, Felelős üzletember és Közéleti kategóriában osztják ki november 18-án, a férfiak világnapja előestéjén. Az évek során olyan kiemelkedő személyek térhettek haza a nívós kitüntetéssel mint Lackfi János, író, költő; Dolhai Attila, színművész; Imre Géza, olimpikon, Kassai Lajos, lovasíjász vagy Várkonyi Attila, rádiós műsorvezető. Jelölni a Férfiak Klubja társadalmi szervezet honlapján szeptember 25-ig lehet. A Gránit Oroszlán Példakép Díjjal a férfi minta nélkülözhetetlenségére szeretnék a fókuszt helyezni. Arra, hogy a férfi lét nem adottság vagy lehetőség, hanem értékteremtő kötelezettség is egyben. A közhasznú társadalmi szervezet hatodjára készül kiosztani a Gránit Oroszlán Példakép Díjat azoknak a példaértékű embereknek, akik szorgalmas, gondos tevékenységükkel, hitükkel mindannyiunk érdekét szolgálják. A nagyközönség 2022. szeptember 25-ig állíthat jelölteket a színvonalas díjra, öt kategóriában. Alapvető társadalmi szükségletté vált az üzleti, tudományos, művészeti, sport példaképek mellett olyan férfiakat állítani a jövő nemzedék elé, akiknek a teljes szakmai, családi, erkölcsi háttere is rendezett. Akiknél nem csak a kirakat, de a bolt és a raktár is rendben van – ahogy Bedő Imre, a díj alapítója mondja. Manapság a férfiak alig vannak jelen a családokban, ezért fontos, hogy kiegyensúlyozott és hiteles minták közvetítésével motiváljuk az embereket. A Férfiak Klubja alapítója, Bedő Imre és szervezete arra vállalkozik, hogy megállítsák, és megfordítsák a férfiak térvesztéseként ismert társadalmi trendeket. Az akadályt felismerőket, férfiakat és nőket egyaránt szeretnék inspirálni, hogy összefogással indítsák el a pozitív társadalmi változást. Ennek egyik oszlopaként hozták létre a Gránit Oroszlán Példakép Díjat, amivel éppen azokat a férfiakat szeretnék kitüntetni, akiket méltó példaként lehet állítani a jövő nemzedéke elé. - Az elmúlt 40-50 évben hazánkban és Kelet-Európában is egyre inkább kiszorulnak a férfiak a családokból. Ennek következtében a férfi értékek nehezen öröklődnek. Ezért külön fel kell emelni a munkahelyi teljesítmény mellett a családi és társadalmi területeken is kiemelkedőt alkotó férfiakat, hangsúlyozva e két terület nélkülözhetetlen, jövőépítő hasznát. Az utóbbi időben a férfi értékekről szóló kommunikáció negatív irányba tart, a férfi fogalmát bemocskolták, ezért a fiúk nem igazán akarnak Férfivá válni. Itt az idő ezen változtatni és élő, követhető példákat mutatni! – mondta a Férfiak Klubja alapítója, Bedő Imre. – Minden gyerek másolja a körülötte élőket, és addig ismétli, amíg az belsővé nem válik. A példa, amit elsajátít, lehet jó, de lehet akár rossz is. Nem csak a gyerekeknek, hanem minden embernek szüksége van elsajátítható jó mintákra, példaképekre, akikre felnézhetnek, akik nyomdokaiba léphetnek. Egy olyan színvonalas társaságra, akik a tevékenységükkel, az elkötelezettségükkel, az életükkel már bizonyítottak. Ezeknek a férfiaknak a felkutatására és felmutatására alapítottuk a Gránit Oroszlán Példakép Díjat – mondta Bedő Imre.

Szeptember 25-ig az alábbi öt kategóriában lehet javaslatot tenni jelöltekre, akik a díj gondolatiságának megfelelő mintát testesítik meg: Apa példakép: A férfi-férj-apa szerepek nélkülözhetetlensége és a férfi-minta családon belül történő átadása fontosságának hangsúlyozására létrehozott kategória.

Olyan független közéleti személyiségek, írók, művészek, sportolók vagy más, a közéletben értékformáló területen tevékenykedők számára létrehozott kategória, akik széles körben ismertek és életükkel, életvitelükkel követhető férfi példaképek lehetnek. Felelős üzletember példakép: Olyan kiemelkedő vállalkozók, cégvezetők, menedzserek, üzletemberek kitüntetése, akik tudják, felelősségük van a családjukkal és az egész társadalommal szemben is, nemcsak szavakban, hanem tettekben. A jelölés és jelentkezés az első és egyben legfontosabb lépés ahhoz, hogy igazi, erkölcsileg értékes férfiak kerüljenek kiválasztásra. Azok közül, akiknek a jelöltségét elfogadták, az eddigi díjazottakból álló Gránit Oroszlán Példakép Testület választja ki a kategóriánkénti 3-3 döntőst. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjkiosztó gálára 2022. november 18-án, nagyszabású gálaműsor keretében kerül sor a Magyar Állami Operaház Eiffel Műhelyházában. További információk: https://ferfiakklubja.hu/shop/ granitoroszlan2022 [2022.09.25.]

