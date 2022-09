Képgalériák • T. Danny Park koncert 2022 Megnéztük T. Danny koncertjét a Budapest Parkban - képekkel Berobbant az új generáció a Budapest Parkba és a múlt szombati 80's Disco rendezvényhez képest jó negyven évvel fiatalabb közönség töltötte meg a táncparkettet. Nem volt telt ház, de azért nagyon sokan voltak, láthatóan sok szülő hozta el a 18 évesnél fiatalabb kamasz gyerekét a koncertre. Hogy aztán rögtön az első dal (Aha-aha) diszkréten erotikus refrénjében mindenki együtt üvölthesse, hogy "ÜLJ RÁ AZ ARCOMRA, PATTOGJ RAJTAM CSATTOGVA…" Bruno X Spacc előzenekarként is korrekt nagykoncertet adott. Élő zenekar volt dobossal és gitárossal, a koncertnek volt íve, érdekes pillanatai. A zenekarok közötti rengeteg együttműködés is feldobja a hazai koncerteket, amikor kölcsönösen meghívják egymást fellépni. Bruno X Spacc és a Valmar együtt adta elő a Visz a vérem című dalt. Spacc és Marics Peti eredetileg együtt írták a Paranoiás című dalt, így most is együtt adták elő, azt viszont sajnáltam, hogy az Úristen csak egy gyors refrén erejéig került elő. Elképesztő nagy siker volt a Keverem, majd a ráadásban a Budán vagy Pesten, végül az Aha-aha ismét... T. Danny az első Park-koncertjén még ezeket is a négyzetre emelte: még nagyobb zenekar, még változatosabb műsor, még több sztárvendég. Annak, aki nem hardcore rajongó, ezen az estén néha már követnie is nehéz volt, mikor kik vannak a színpadon: itt volt a BSW és Lmen Prala, akikkel a Mokambo Gang című dalt adták elő, itt volt Manuel, akivel a Talánt, itt volt K Kevin a Chivas című dallal... Valószínűleg ez lesz minden idők legjobban dokumentált parkos debütálása, mert ez a sok fellépő mind hozta a saját fotósát, videósát, drónosát - a fotós kolléga szerint világsztárok koncertjén nincs ilyen tolongás a zenekari árokban... A sztárvendégeken kívül Dani maga is abszolút kitett magáért, változatosságban is: az Utoljára sírtam érted című dalt például akusztikus gitárral adta elő, szép volt. Most először adta elő a Még egyszer című dalt... A Faszagyerekhez pedig megjelent Curtis, aki elmondta, hogy nemrég még Dani volt az ő vendégük, de ő már akkor is tudta, hogy nemsokára ők lesznek Dani vendégei... A ráadást Macskin Dávid trombitaszólója vezette fel, ez is szép és ízléses volt, hogy aztán Dani újra berobbanjon, immár félmeztelenül a Megmondtam című dallal - a sok "pólót le" skandálás sikeres volt... Egyáltalán nem látszott, hogy ez csak az első T. Danny koncert volt a Budapest Parkban, a műsor kerek, kidolgozott és energikus volt, iskolaidő alatti hétköznap este is tömeggel és óriási sikerrel. Nyilván lesz még folytatás. T. Danny további koncertjeiről tájékozódhatsz a Facebook oldalán (https://www.facebook.com/tdanny.official), a Parkban pedig még tart a szezon vége, lesz Sofi Tukker, Punnany Massif, Three Days Grace és Quimby, bővebb információk ezekről a bulikról is a Facebookon (https://www.facebook.com/budapestpark/events/?ref=page_internal). Tóth Noémi T. Danny koncert képekben - klikk a fotóra [2022.09.26.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.09.24.]

