Kapcsolatok • Erdőhegyi Brigitta Megható dallal jelentkezett Erdőhegyi Brigi - Részemként már Elkészült a Részemként már videoklipje. "2021-ben fél év leforgása alatt vesztettem el hozzám közel álló három embert..." - mesélte a dalról Erdőhegyi Brigitta.



"Bizony emberpróbáló volt ennyire koncentrált formában a gyász... Ez inspirált a legújabb dalom a Részemként már szövegben is de nem volt célom ,hogy ezt konkrétan és direkt módon megfogalmazzam. Úgy érzem, a szeretteink elvesztésének a feldolgozása mélyen személyes ügy, amit szavakba foglalni lehetetlen... Ám ahogy a magyar nyelvünk szépen leképezi a VÉG-TELEN szóval létezésünk határtalanságát és magában foglalja a dualitást, így természetszerűen nem az volt a célom, hogy szomorú legyen a dal. Hiszen ahogy a szótőben benne van a Vég-(zet), mint fájdalmas, visszafordíthatatlan lezárás, továbbgondolva viszont a Vég-telen szó is megmutatja, hogy a szeretet által felemelkedhetünk és megérezhetjük a határtalan létezés misztériumát. Következésképpen ez a dal sokkal inkább erről szól számomra, mint csakhogy a fájdalomról énekeljek. A korlátlan szeretet által megélhető emelkedés, ami motivált. Ami bőven túlmutat a földön tapasztalható tér-idő keretén és lehetővé teszi megérezni a szeretteinkhez fűződő elszakíthatatlan kapcsolatot. Ebben a szellemben szerettem volna emléket állítani." - tette hozzá az énekesnő.



Különleges ötlet



"Öröm, hogy olyan személyes elemek és képek kerültek be a klipbe (megbújva és nem harsányan), melyek kizárólag csak a számomra bírnak jelentőséggel, de jelenlétük bennem jó érzést keltenek." - folytatta.



"Boldogság volt ismét Hell Péterrel, a klip rendezőjével a munka. Ő már az első perctől egy olyan különleges technikai ötlettel állt elő, ami jól társítható volt a dal üzenetével. Ennek tükrében sikerült megbírkózni a szeptemberi nulla fokkal is hajnali hatkor a Szabadság híd közepén, nyári ruhában..."

