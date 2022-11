Folytaódott a Dancing with the stars 2022. - nézd vissza a 6. adás produkcióit

Egy elképesztő produkcióval indult a Dancing with the Stars hatodik adása. Nézd vissza Te is a fantasztikus nyitányt!

Bámulatos nyitánnyal kezdődött a DWTS hatodik élő show-ja!

Egy nagyon vagány hip-hop koreográfiával lépett parkettre a hatodik élő show-ban Pap Dorci és Baranya Dávid!

Dancing with the stars 2022. 6. adás - Pap Dorci és Baranya Dávid: Hip-Hop

Szenvedélyes kortárs produkcióval érkezett a Dancing with the Stars parkettjére Vavra Bence és táncpartnere, Lissák Laura

Vavra Bence és Lissák Laura: Kortárs

Ariana Grande slágerére mutatta be lebilincselő bécsi keringőjét a hatodik adásban Somhegyi Krisztián és Tóth Katica.

Somhegyi Krisztián és Tóth Katica: Bécsi keringő

Michael Jackson slágerére showtáncolt a hatodik élő show-ban Kökény Attila és Mikes Anna. Nézd vissza most a produkciót!

Kökény Attila és Mikes Anna: Showtánc

Légies rumbával lépett parkettre a hatodik adásban Csobot Adél és Hegyes Berci! Nézd vissza Te is a produkciót!

Csobot Adél és Hegyes Bertalan: Rumba

Kempf Zozo csatlakozott Somhegyi Krisztián és Tóth Katica párosához egy elképesztő cha cha cha produkció erejéig! Nézd vissza Te is a produkciót!

Somhegyi Krisztián, Tóth Katica és Kempf Zozo: Cha Cha Cha

2021 legjobb férfi táncosa, Kinizsi Ottó tangózott Pap Dorcival és Baranya Dáviddal a hatodik élő show-ban. Kattints, és nézd vissza a produkciót!

Pap Dorci, Baranya Dávid és Kinizsi Ottó: Tangó

[2022.11.12.]