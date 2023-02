A zene segítette át családi megrázkódtatásán Temesi Bercit - Itt az új videó! Temesi Berci tavaly elképesztő munkát tett le szólóban is. Az Artisjus, és Fonogram-díjas zenész többek között kiadta ötödik nagylemezét, „Time is not a magazine” címmel, amelyen elsősorban a kevés reflektort kapó dobosok előtt tiszteleg. Az albumon közel 50 közreműködő játéka hallható, ami már csak emiatt is tiszteletre méltó. Ha ez még nem lenne elég, Berci a dalok majdnem mindegyikéhez, tizenegy trackhez publikált videót a YouTube-on. Egy hang-, képi anyag azonban egészen eddig váratott magára, nem véletlenül. A „Hanna” szerzeményt ugyanis egy súlyos családi tragédia (Temesi Hanna Kata RIP 2020.szeptember 19. - 2020.szeptember 30.) ihlette. Az eltelt évek sokunk számára rámutattak arra, hogy mennyire erősnek kell lennünk, hiszen még a legösszetartóbb családokat is megtépázta a többek között világjárvánnyal sújtott időszak. Sokan vesztettük el szeretteinket.



„Mindenki megkapta a maga feladatát az eltelt években, ebből mi sem maradtunk ki. Minden családi trauma időt ad arra, hogy átgondoljuk az életszakaszainkat. Azt hiszem, a történtek ellenére mi szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert olyan erős, összetartó családot tudhatunk magunkénak, ami nagyon ritka manapság. Mindenki más perspektívából közelít meg mindent, ezer féle igazságot tár elénk az életünk. Egy biztos: folyamatosan tanulunk.” – kezdte őszintén Berci. „Szerencsés vagyok, hogy a barátaink, a családjaink támogatnak a művészet iránti érdeklődésemben is, a művészet pedig segít feldolgozni bizonyos dolgokat. Sok esetben a hirtelen jött sikereket, máskor pedig a traumákat.” – tette hozzá az igen alázatos zenész, aki élete egyik legnagyobb fájdalmát úgy dolgozta fel, hogy egy hét alatt megírt egy teljes lemezt, ami a már korábban említett, tavaly megjelent „Time is not a magazine” volt. „Hiszem, hogy ez a szám eljut oda, ahova szántam, és meghallgatásra rendeltetett. A Hanna című dalt egy családi megrázkódtatás ihlette. Szeretnék a teljes család nevében ezzel a dallal, szívünk minden szeretetével Hannára emlékezni.” - mondta még el hazánk egyik legfoglalkoztatottabb basszusgitárosa.

A szerzeményhez a szükséges pluszt Berci állandó, hű társai, avagy Csányi István és Bubenyák Zoli mellett a Margaret Island, Djabe zenekarokban is tevékenykedő dobos, Kaszás Péter adta meg. „Az a zeneiség, alázatos, intelligens dobolás, amit Peti képvisel hazánkban, példaértékű, világszínvonalú. Ehhez a dalhoz nagyon kellett az ő szenzitivitása.” – árulta el Berci Péterről, aki többek között a világhírű Al Di Meola mögött is muzsikált. A lemez minden online streaming zenei szolgáltatáson elérhető, kézzelfogható CD formátumban a musicfashion.hu shopjában szerezhető be. A basszusgitárosnak hosszú évek óta célja, hogy segítse a jövő zenészeit, YouTube csatornáján például hangszedő és elektronika teszteket mutat be jó minőségű hang és videó segítségével. Emellett Berci 2022. július végén a Tornóczky All Access formációval is bemutatkozott, ahol olyanokkal zenél együtt, mint a Kőbányai Zenei Stúdió igazgatóhelyettese, Tornóczky Ferenc (gitár), Nagy Ricsi (ének), valamint Zombori Attus (dob). A csapat immáron több mint húsz felvételt publikált a legnagyobb videómegosztón.

