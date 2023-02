Mezőköbölkúti táncokkal is ismerkedhet a közönség a hétvégén a Fonóban A Fonó Budai Zeneházban pénteken az Eszterlánc zenekar koncertjén és a vonós táncházban a mezőköbölkúti népzenével és táncokkal ismerkedhet a közönség, a Berka együttes táncházában moldvait táncolhatnak. Szombaton a tizenéveseket várják a Kamasz táncházba, ahol a Sarjú Banda zenél. Mezőköbölkút egy magyar többségű szórványfalu a Mezőség keleti részén gazdag hagyományokkal, ennek ellenére idáig kevés figyelmet kapott - áll a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében. Mint írják, Császár Attila, az Eszterlánc zenekar vezetője 1992 óta folytatott gyűjtéseket a településen, azóta többször látogatott vissza, számos anyaggal gazdagodva. A falu adatközlő táncosai, zenészei tavaly az Eszterlánc zenekar hívására érkeztek a Fonóba, a velük való találkozás nagy élményt jelentett a zenekar számára. Így született meg az Eszterlánc műsora, ahol ezúttal az adatközlők nélkül idézik fel a táncokat és zenéket Szabó Kincsőnek és Tompa Attilának, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncosainak segítségével. A koncertet táncház követi, amely mezőköbölkúti tánctanítással kezdődik.



Az Eszterlánc megalakulása óta elsősorban hagyományos mezőségi népzenét játszó zenekar. Négy mezőségi falu zenei hagyományait feldolgozva idáig nyolc lemezük jelent meg. Koncertjeiken általában a tóvidéki mellett keszüi és magyarszováti tánczenét is játszanak - áll a közleményben.

Több mint tíz éve tartja rendszeres táncházát a Fonóban minden második pénteken a Berka együttes. A Berka klubok táncházaiban mind a moldvai, mind a népi vonós zenére táncolni vágyók találnak lehetőséget. A nagyteremben Gyurka Fábián táncmester és a Berka jóvoltából moldvai táncházi hangulatokkal, az előtérben vonós táncházi muzsikával várják az érdeklődőket.



A 2008-ban alakult Berka tagjai a változatos moldvai csángó dallam- és táncrepertoárral az elmúlt évtizedben sokat foglalkoztak. Munkásságuk eredménye több mint 500 felnőtt és gyerek táncház, 2 nagylemez, valamint a 2014-ben megjelent Felsütött a nap az égre népzenei karaoke DVD. A zenekar az elmúlt években Európa 8 országában tartott koncerteket, táncházakat. Koncertjeiken a repertoárban feltűnik a gyimesi, felcsíki, somogyi muzsika, de játszanak középkori muzsikát is.



A szombati Kamasz Táncházba, amelyen a Sarjú Banda muzsikál, a tizenéveseket várják 18 órás kezdéssel. A kamasz táncház azoknak a fiataloknak nyújt táncházi élményt, akik a gyerektáncházakból már kinőttek, a felnőtt táncházakhoz pedig még túl fiatalok. Számítanak azokra is, akik most ismerkednének a néptánccal, táncházzal, őket tánctanárok segítik. MTI [2023.02.14.]

