Átadták a Cziffra Fesztivál díjait Koncerttel és díjátadóval kezdődött vasárnap a 8. Cziffra Fesztivál programsorozata, a nyitóeseményen hetedik alkalommal adták át a fesztivál rangos díjait, amelyekkel a legtehetségesebb ifjú muzsikusokat és a több évtizedes életműveket ismertek el - közölték a szervezők az MTI-vel. Azt írták, idén minden eddiginél több jelölés érkezett a díjakra, végül kilencen vehették át az elismerésekkel járó plaketteket és pénzjutalmat. Az Életműdíjon, a Tehetség-díjon és az Ifjú Tehetség-díjon túl új kategóriaként Kreatív Művész díjakat is odaítélt a zsűri. Az Életműdíjat Tóth Ibolya zenei rendező, Falvai Sándor zongoraművész, egyetemi tanár és Dubrovay László zeneszerzőnek ítélte oda a zsűri. A Tehetség-díjakat Rajna Martin karmester, Magyar Valentin zongorista és Gertler Teo hegedűművész kapták. Kreatív Művész díjában Oláh Krisztián jazz zongorista és ifj. Balázs Elemér zongorista részesülhetett. Az Ifjú-Tehetség-díjat a 13. kerületi Fischer Annie Zeneiskola növendéke, Tőzsér Gergő fuvolista érdemelte ki.



A vasárnap esti eseményen a Zeneakadémián Franciaország ikonikus szerzőinek művei csendültek fel. A Budafoki Dohnányi Zenekar mellett színpadra lépett Balázs János, valamint az olasz Sandro De Palma zongoraművész. Az előadást Lackfi János erre az alkalomra írt, személyesen előadott, humoros verseivel színesítette.





A Cziffra Fesztivál programjai egészen május végéig várják az érdeklődőket, a rendezvényeken elsősorban a klasszikus zene dominál, de - Cziffra György sokszínű munkásságát tovább éltetve - lesznek tudományos előadások, jazz és cigányzene, gyerekkoncert és kiállítások is. Programokat szerveznek a Magyar Zene Házában, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a MOMKultban, Brüsszelben és Zalaegerszegen is - olvasható a közleményben. MTI [2023.02.27.]

