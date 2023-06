The Sherlocks - a jövő indie-rock sztárcsapata a Dürer Kertben

A The Sherlocks az elmúlt években az Egyesült Királyság egyik legizgalmasabb zenekarává vált. A yorkshire-i testvérek, Kiaran és Brandon Crook által alapított csapat hihetetlen türelemmel, lelkesedéssel és hűséges rajongói táborral lépkedett végig a puboktól a teltházas koncertekig, hogy most olyan előadók előtt mozgassák meg a stadionok közönségét, mint Liam Gallagher, a Kings of Leon, a Kaiser Chief vagy éppen a The Libertines. A brit csapat augusztusban jelenteti meg új albumát, amellyel ősszel útra is kel, így még frisseben kaphatjuk el őket november 27-én, a Dürer Kertben.

A The Sherlocks könnyen lehet a következő Arctic Monkeys, mindenesetre az már biztos, hogy az elmúlt évek egyik legüdítőbb brit indie-rock zenekara. A zenekart két testvérpár, Kiaran és Brandon Crook, valamint Andy és Josh Davidson alapította még 2010-ben. Első EP-jüket 2013-ban jelentették meg, 2015-ben pedig már a Reading and Leeds Festivalon játszottak, miközben Heart of Gold c. daluk már pörgött a rádióban. A BBC amellett, hogy szívesen játszotta a dalaikat, 2016-ban meghívta őket az SXSW showcase fesztiválra is. Egy évvel később már a The Libertines vendégeként játszhattak a zenekar aréna turnéján, mindeközben pedig megkapták első kiadói szerződésüket is. A sok befektetett munka pedig meghozta gyümölcsét: 2017-es, debütáló nagylemezük, a Live For The Moment a 6. helyig futott a TOP20-as listán, a növekvő hírnév pedig olyan lehetőségeket teremtett a zenekar számára, mint az Elland Road stadionbeli fellépésük, ahol a Kaiser Chiefs és a The Vaccines társaságában ünnepelhették a Leeds United labdarúgócsapat 100. születésnapját.

A sikeres első albumot 2019-ben követte az Under Your Sky, majd 2022-ben a World I Understand. Előbbi a 20., míg utóbbi a 9. helyig jutott a brit slágerlistákon. A zenekarból időközben kiváltak a Davidson testvérek és Alex Proctor, valamint Trent Jackson csatlakozott a csapathoz. A fényes jövő előtt álló The Sherlocks következő korongja, a People Like Me & You augusztusban érkezik, de már az eddig bemutatott új dal is bőven ad okot a lelkesedésre, ráadásul az egyre növekvő rajongótábort jól jelzi, hogy brit turnéjuk összes állomására elkeltek a jegyek. Úgyhogy, aki szereti a dallamos és pörgős indie-rockot és nem akar lemaradni a következő nagynak ígérkező brit csapat hazai debütálásáról, annak ott a helye a The Sherlocks november 27-i koncertjén a Dürer Kertben.



[2023.06.12.]