Koreai kulturális fesztivált tartanak Budapesten Tradicionális zenei és táncos bemutatókkal, workshopokkal, kézműves foglalkozásokkal és koreai ételbemutatóval is várja a közönséget a KoreaON 2023 Koreai kulturális fesztivál pénteken és szombaton Budapesten, a Koreai Kulturális Központban. A szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a kétnapos fesztiválon a Koreai Kulturális Központ színháztermében az érdeklődők felpróbálhatják a koreai népviseletet, a hanbokot, elsajátíthatnak néhány táncmozdulatot, megszólaltathatják a tradicionális hangszereket vagy akár koreai dallamokat is énekelhetnek, kipróbálhatják a K-pop műfaját. Mint írják, az oktatótermekben szakemberek mutatják be a koreai nyelvet, a kalligráfiát, a minhwa festészetet és a koreai foltvarrás technikáját. A kézműves foglalkozásokon bárki készíthet például hanji papír karkötőt vagy lótuszvirágot. A gyermekek kipróbálhatják a koreai tradicionális játékokat.



A gasztronómia szerelmeseit hagyományos koreai ételbemutatóval, kóstolóval és mini workshopokkal várják.

Az eseményen szakértők mutatják be a koreai szépségipar innovatív megoldásait. A közösségi terekben K-beauty standokon egyénre szabott szépségápolási tippeket kaphatnak az érdeklődők és kipróbálhatják a legújabb koreai szépségápolási termékeket is - olvasható a közleményben.



A programokon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. MTI [2023.07.04.]