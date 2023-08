Szeptember elején kezdődik a Koreai Kulturális Fesztivál Budapesten A koreai kulturális örökség sokszínűségét mutatja be a szeptember 8-án kezdődő Koreai Kulturális Fesztivál Budapesten. A csaknem egy hónapon át tartó eseményen a szervezők 4 helyszínen 12 programmal és élő közvetítésekkel várják az ázsiai kultúra iránt érdeklődő közönséget - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében. A fesztivál koncertsorozatának eseményein a hagyományos koreai zene, a kugak számos különböző arcát mutatja be a "K-kugak" kezdeteitől napjainkig.



A Magyar Zene Házában koncertezik a hagyományos koreai pengetős citerán (geomungo) játszó Ho Jun Dzsong vezetésével a Black String. Fellép a Kjonggi tartománybeli népdalokat megszólaltató Ri Hi Mun által fémjelzett NAL projekt és bemutatkozik a tradicionális koreai hangszerek hangját a kortárs zene nyelvén megszólaltató Pak Dzsi Ha.



A Nemzeti Kugak Központ világkörüli turnéja egyik európai állomásaként lép fel az Erkel Színházban. Elődásukban a Csongmjo Dzserjak szólal meg, amely a Csongmjo konfuciánus szentélyben a királyi ősök rituális zenéje. A Csongmjo Dzserjak 2001-ben felkerült a szellemi kulturális örökség UNESCO-listájára is. A magyarországi 90 perces előadásban 54 zenész és 18 táncos vesz részt.



A koreai zenetörténettel és hangszerekkel kapcsolatos különféle workshopok és szimpóziumok is várják az érdeklődőket a Koreai Kulturális Központban és a Hagyományok Házában. A 2004-ben alapított Dzsintu Nemzeti Kugak Központ szakemberei elkalauzolják a résztvevőket a hagyományos koreai zenét és táncot magába foglaló K-kugak világába.



A fesztivál részeként rendezik meg a Koreai Kulturális Központban a Koreai Filmhetet, amelyen ezúttal két olyan filmet is láthat a közönség, amelyek középpontjában a koreai zene és tánc áll.



Dzsong Kvan szerzetesnő az egészségmegőrzésről, az élet tiszteletéről, valamint a fenntarthatóság elgondolásain nyugvó koreai templomi konyha lényegéről mesél majd a közönségnek. Az előadást élőben lehet majd online követni - áll a tájékoztatóban. MTI [2023.08.28.]

