Képgalériák • Holi Beach bulin jártunk a siófoki Plázson Holi Beach bulin jártunk a siófoki Plázson - képekben Mivel még nem voltunk egyszer sem, nem tudtuk előre, mi definiálja pontosan a "Holi" rendezvényeket. A helyszínen már gyorsan kiderült: az, hogy tinédzsereknek szól, felnőttekhez is méltó színvonalon. A siófoki Plázs tökéletes helyszín választás egy ilyen bulihoz, hiszen itt amúgy is elképesztően sok tinédzser szórakozik esténként. Nyilván nem mindenkit engedtek el egyedül, így a part melletti széksor egyfajta szülő-megőrzővé vált... A buli másik jellegzetessége a Holi-por, amiből minden belépőhöz jár egy zacskó, és amit a fiatalok magukra és egymásra szórhatnak. Szerintem a kánikulával és az alkohollal járó izzadtság, valamint a nagyszínpad előtti homok pont elég lenne a fiatalok bőrére, de mivel elmúltam negyven, ebben nyilván nem vagyok illetékes... Maguk az illetékesek szorgalmasan színezték magukat, csodás színkombinációkat alkotva deréktól néha a fejük tetejéig... Mi Metzker Viki szettjére érkeztünk meg, aki old school rap dalokat és mások mellett BSW-t játszott. Utána KKevin fél órás műsora következett, és a sokezer fős közönség kb. egy emberként tudta az összes dalát. KKevin maga is írta utána Instán, mekkora közönségek előtt lép fel mostanában (a múlt heti Park-fellépése sem szűk körű volt T. Danny előtt...) A fő műsorszám a Valmar nagykoncertje volt, a szokásos energiákkal és erőbedobással. Én idén most negyedszerre láttam őket a Redbull-Park-EFOTT után, ezért sok újat nem tudok mondani, de óriási tombolás volt itt is. Klassz volt, hogy kapcsolatot tartottak a közönséggel, átvettek egy-egy ajándékot, szelfiztek az odanyújtott telefonokkal, felhívtak egy lányt a színpadra énekelni. A Holi-por a műsornak is része volt, kifújtak egy rakással a közönségre, az viszont egyértelműen túlzás volt, ahogy az első sorokban állókat poroltóval szembefújták. A koncert után öt helyszínen folytatódott a buli, így mindenki megtalálhatta a kedvenc stílusát. Tulajdonképpen csak véletlenül verődtünk oda, ahol a 90-es évek diszkó slágereit játszották, álmodd, hogy vakít a fény, érdekes, mennyire bejönnek ezek a régi dalok a fiataloknak. A Holi Beach nyári szezonja gondolom egyelőre véget ért, én legalábbis nem látok több bulit meghirdetve, de figyeljük együtt a Facebook-oldalukat: https://www.facebook.com/holibeachhungary Szatmári Péter [2023.08.28.]

