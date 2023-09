Decemberben lesz a TOTAL DANCE Best of Arena - jegyek itt! Ez fantasztikus hír! A 2023. december 2-án megrendezésre kerülő NAGY TOTAL DANCE FESTIVAL tényleg izgalmasnak ígérkezik, és rengeteg híres előadóval várja a bulizni vágyókat a Budapest Arénában. A fellépők listája lenyűgöző: Vengaboys

2Unlimited

Basshunter

Dr Alban

La Bouche

Captain Jack



Emellett a magyar élvonal is képviselteti magát, így a hazai közönség is találkozhat kedvenc művészeivel: V-Tech

Desperado feat. Timi

Happy Gang

Animal Cannibals

UFO

Krisz Rudolf

4F Club

Náksi

Sterbinszky

Erős vs. Spigiboy

Spy the Ghost

Peat Jr.

Az est házigazdája pedig DJ André, így garantáltan jó hangulatú és emlékezetes bulira számíthattok. Ne hagyjátok ki ezt az év egyik legnagyobb buliját, és készüljetek fel egy felejthetetlen éjszakára a Budapest Arénában!



