yoUDay - Te napod 2023: Idén is lesz egyetemi tanévnyitó stadionshow a debreceni Nagyerdőben - Az idén is megrendezik a Debreceni Egyetem (DE) tanévnyitó stadionshow-ját a Nagyerdőben: a yoUDay - Te napod - című rendezvényen mintegy négyszáz fellépő lesz - közölték a szervezők kedden az MTI-vel. Európa egyetlen tanévnyitó stadionshow-jára nemzeteik zászlajával vonulnak be a magyar és a külföldi hallgatók: szerdán 119 zászlót visznek majd a fiatalok, a Debreceni Egyetemen tanuló összes nemzet képviselteti magát a közösség és a nemzetköziség jegyében - írták.



A rendezvényre 19 ezer belépőt már előzetesen lekötöttek, úgyhogy a tavalyi 20 ezres létszámot idén is minden bizonnyal elérjük - idézi a közlemény Bács Zoltán kancellárt.



A rendezvényre a nyíregyházi, a hajdúböszörményi és a szolnoki campusok hallgatóit is várják, számukra külön buszjáratokat szerveznek.



A műsorban fellép többek között a Valmar, a Dzsúdló, valamint Korda György és Balázs Klári, a showműsort követő retró diszkóban pedig Csepregi Éva és Végvári Ádám, Nagy Feró, valamint Zalatnay Sarolta ad koncertet. Közreműködnek a programban az egyetem könnyűzenei intézetének hallgatói és oktatói, az Abrakazabra zenekar és debreceni tánccsoportok is.



A kapunyitás szerda este 18 óra 30-kor lesz. Szerda délután indul a yoUDay matiné a Víztorony-kertben, a stadionshow után pedig 23 órától ugyanoda és a stadion halljába afterpartyra várják a fiatalokat - ismertették a szervezők. MTI [2023.09.12.]

