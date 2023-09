Videoklipet forgatott a Marsra magyar! színészgárdája Láttad már Csőre Gábort fejjel lefelé rappelni? – Na majd most! Ilyen még biztosan nem történt Magyarországon, de valószínűleg a Marson sem: Csőre Gábor tetőtől talpig űrruhában, folyamatosan forgó giroszkópban énekel végig egy igencsak slágergyanús dalt. A Marsra magyar! online sorozat őszi újraindulása egyúttal egy új dal debütálása is volt. A nyolcadik epizódban a sorozat színészei mikrofont és hangszereket ragadnak és előadják a Dobbants a Marsra! című szerzeményt, amelyhez az alkotók különleges klipet is forgattak.



Az együttes frontembere Stefanovics Angéla (a sorozatbeli Vass Mari) valódi metál ladyként tolja a vakert. A Csőrénél és Stefanovicsnál cseppet sem kevésbé Jászai-díjas Keresztes Tamás a dobokat püföli kíméletlenül és persze az énekből is kiveszi a részét – jóllehet, sorozatbeli énje beszédében erősen korlátozott. Badár Sándor, aki a sorozatban egy kávéfüggő művezetőt alakít, a billentyűk mögött fokozza a hangulatot a végtelenségig.



Az új szám a sorozat által képviselt értékeket helyezi fókuszba. A Fekete Ádám dramaturg által írt dalszöveg fricskát mutat a megjátszásra és a pénz uralmára építő világnak, önmagunk felvállalására, a szabadságvágy őszinte megélésére helyezi a hangsúlyt. De, ami talán még ennél is fontosabb, hogy a videóklip pusztítóan szórakoztató és minden másodpercben kirángatja a szereplőket és a nézőket is a komfortzónájukból. A melós emberek új himnuszának napokra garantált dallamtapadást okozó hangszerelése Szabó Sípos Ágoston zenész-előadóművész munkáját dicséri.



Ezek után az sem kizárt, hogy az ország kedvenc színészei bandát alapítsanak. Vagy éppenséggel teljesen kizárt mert – ahogy azt a forgatás után nyilatkozták – ezt a produkciót maximum a Marsra magyar! közönsége és a Végh Zsolt, kreátor irányában érzett elkötelezettségük miatt voltak hajlandóak bevállalni. Az tehát, hogy legyen-e folytatás, a nézőkön és a kommenteken múlik.







Fotó: Aradi Nóra [2023.09.20.]

