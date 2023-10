Világklasszis szólisták érkeznek jövőre a Müpába Riccardo Muti és a Chicagói Szimfonikusok mellett, Maria Joao Pires és Daniel Harding, Philippe Jaroussky, Béla Fleck, Francesco Corti és a Freiburgi Barokk Zenekar is fellép jövőre a Müpában. A komolyzene rajongóit a hagyományokhoz híven 2024-ben is Fischer Ádám várja elsőként Haydn A teremtés című művével, amelyben visszatér az idei Bartók Tavasz közönségkedvence, Benjamin Appl is - közölte az intézmény az MTI-vel. A Chicagói Szimfonikus Zenekar Riccardo Muti vezényletével lép fel, Maria Joao Pires portugál zongoraművésznő pedig Daniel Harding brit karmester, valamint a Svéd Rádió Szimfonikus Zenekarával kalauzolja a közönséget a 20. századi svéd zeneművektől a bécsi klasszikán át a német romantikáig.



Nagypéntek este Bach Máté-passiójára várja a régizene képviselője, a Francesco Corti vezényelte Freiburgi Barokk Zenekar és Philippe Jaroussky kontratenor a közönséget.

Mozart A pásztorkirály című operáját a Christina Pluhar vezette L'Arpeggiata előadásban hallhatja majd a közönség Rolando Villazónnal és Baráth Emőkével a főbb szerepekben, Vashegyi György vezényletével pedig a Nemzeti Filharmonikusok Puccinitől a Manon Lescaut-t mutatják be az olasz zeneszerző halálának századik évfordulóján. A darabot Káel Csaba rendezte, a főszerepben Monica Zanettin szoprán lép fel.



Kesselyák Gergely és a jövőre kétszáz éves Pannon Filharmonikusok Mozart g-moll és Mahler IV. (G-dúr) szimfóniája mellett az évad zeneszerzője, Orbán György legújabb kompozíciójának ősbemutatójára is készül.

Tavasszal a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben hallhatja majd a közönség a lett Iveta Apkalna orgonaművészt, aki kamaraestjére a trombitavirtuóz Boldoczki Gábort hívta partnerül, de visszatér Diana Damrau német operaénekes, aki műsorában Lehár Ferenc és Kálmán Imre műveiből válogatott, valamint újra Magyarországra érkezik a pekingi születésű Judzsa Vang is, aki szólóestéjén többek közt Beethoven, Scarlatti és Sosztakovics zongoradarabjait szólaltatja meg.



A legtöbb kategóriában Grammy-díjra jelölt amerikai bendzsóművész, Béla Fleck 2021-ben megjelent lemezének dalaival tér vissza Budapestre, az Aurevoir. együttes dalai a Szolnoki Szimfonikusok klasszikus hangzásával kiegészülve szólalnak majd meg. Henri Gonzo és zenekara, a Papírsárkányok vendégekkel kiegészülve, neoklasszicista hangszereléssel mutatják be irodalmi ihletésű, tavasszal megjelent albumuk dalait, Oláh Ibolya pedig saját zenekarával lép fel a Müpa színpadán.



Az Én csépem című, bemutatkozó lemezét Básits Branka népdalénekes ugyancsak a Müpában mutatja be, Sebestyén Márta pedig zenészkollégáival és pályatársainak gyermekeivel ad közös koncertet.

A táncelőadások között a Fesztivál Színházban a Győri Balett Peer Gynt című tavalyi darabja lesz látható, a Szegedi Kortárs Balett a Hamupipőke mesebalettel tér vissza, de látható lesz a Pécsi Balett és Vincze Balázs klasszikus alapokra épülő kortárs koreográfiája, a Carmina Burana, valamint Feledi János háromrészes táncetűdje is. Az új évadban is műsoron lesz a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Végvárak, vitézek és az Éljen, Petőfi! című ifjúsági előadása, valamint visszatér Csengery Dániel gyerekoperája, a Holle anyó, és a Recirquel Solus Amor darabja is.



Az irodalmat kedvelő közönséget jövőre is várják a Literárium esteken, ahol Tompa Andrea, Szabó T. Anna, és Krusovszky Dénes is fellép, valamit itt láthatja először a közönség Grecsó Krisztián Időkirakó című műsorát. A Vers-estek sorozaton Szabó Lőrinc és Kányádi Sándor költészete kerül reflektorfénybe.

A Müpa Filmklubban Woody Allen filmeket, míg a Jazz Showcase-en a műfaj fiatal tehetségei mellett idén Gyémánt Bálint, a New Fossils & Mathias Eick és az Ábáse koncertjei színesítik az évadot.



Az előadásokra a Müpa+ hűségprogram tagjai vásárolhatnak elsőként jegyet október 3-ától, a közönség számára pedig október 6-án nyílik meg a jegyvásárlási lehetőség. [2023.10.01.]

