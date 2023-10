Kapcsolatok • James Blunt James Blunt egy fantasztikus, őszi albummal tért vissza A 14 lélekemelő felvételt tartalmazó ’Who We Used To Be’ a 2024 márciusában Magyarországra is ellátogató világsztár első stúdiólemeze a négy évvel ezelőtti ’Once Upon A Mind’ megjelenése óta. A kiadvány egyik legnehezebb dala a „The Girl That Never Was”, mely egy gyermek túl korai elvesztésének fájdalmát meséli el. A Grammy-díjra jelölt alkotó őszintesége és személyes varázsa, mint egy sosem múló hullócsillag izzik és kápráztatja el a közönséget újra és újra. A bűvölet lassan már húsz éve tart, hiszen 2004-ben jelent meg a „You’re Beautiful” című gigaslágere. James új korszakot indít a ’Who We Used To Be’ című lemezzel, amely tökéletes hidat alkot az előadó érzelmes oldala és az általa kedvelt modern műfajok között. Blunt ezúttal csupa felkapott producerrel dolgozott együtt, köztük Jonny Cofferrel (Beyoncé, Kendrick Lamar, Lykke Li), a Red Triangle-lel (Bastille, James Arthur), Jack & Coke-kal (Rita Ora, Nick Jonas) és korábbi társával, Steve Robsonnal (Robbie Williams, One Direction). A szerzemények közül néhány korábbi felvezető már ismerősen csenghet és bátran hívható slágernek, mint az üdítő „Beside You” vagy a vallomásos „All The Love I Needed”. A megindító szerzemény, a „The Girl That Never Was” egy mély érzelmekkel teli, szívszorító történet, mely a szeretet tartós erejével rezonál. Az élmény megosztása az énekes számára is terápiás jelleggel bír, és James azt reméli, hogy vigaszt nyújthat mindazoknak, akik hasonló traumán estek át. [2023.10.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.10.28.]

Kőmüvest keresek szolgáltatás [2023.10.26.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu