This Calling dalpremier: On The Devil’s Side - Április elején érkezik a második nagylemez

Új dalt mutatott be az ultradallamos - női vokálokkal is gazdagon ellátott - punkrock / hardcore-ban utazó (Noble Victory, The Idoru, Magma Rise, Bridge To Solace, Prosectura, és ex-Alvin és a Mókusok tagjaiból verbuválódott) This Calling. Az On The Devil’s Side a fővárosi banda április 5-én megjelenő második nagylemezének újabb előfutára.

Fellegi Ádám (gitár) a dalról, és a lemez koncepciójáról:

“A dal – de igazából az egész lemez – mondanivalójában kicsit a Misfits horror érájába repít vissza, illetve a lélek sötétebb oldalára világít rá, tudod, arra, ami az álmatlan éjszakák közepén kerül elő. (nevet) Tudatosan kerüljük a ‘do better!’ mentalitást, mindenféle állásfoglalást, észosztást, politikai-társadalmi kérdésekben. A This Calling lényege a szórakoztatás, és nem is nagyon szeretnénk ettől eltérni, nem akarunk szócsőként üzemelni, pont eleget csináltuk az elmúlt 25 évben.”

A 2020-as debütáló nagylemez után érkező - Nightlife címet kapott - második albumra 9 saját dal, illetve egy két tételes feldolgozás medley került.



Dallista:

01. The Dark Knight

02. On The Devil's Side

03. True Love

04. I Am Your Nightmare

05. The Last Dance

06. Kingdom Of The Dead

07. Bullet In My Head

08. The Flag Of Apocalypse

09. Popcorn, Ice cream And Candy

10. Sailin' On + Signs Of The Times (Bad Brains + Cro-Mags cover)

A Nightlife album már előrendelhető az alábbi linken .

This Calling:

Herczeg László - gitár

Fellegi Ádám - gitár

Szirota Márió - dob

Pap Attila - basszusgitár

Bödecs András - ének

Pettenkoffer Zsófia, Szabó Léna, Vida Írisz Minami - vokál



A lemezbemutató koncertre a megjelenés másnapján, április 6-án kerül sor a Dürer Kertben - partnereik a Wishes, a Hitori, és a nís lesznek.

04.06. Budapest / Dürer Kert

Jegyek

[2024.03.06.]