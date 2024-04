Kapcsolatok • Bródy János Új dal! Bródy János: Mondd, te mit hiszel A legendás szerzőpáros máig aktív alkotója éppen 60 éve áll a színpadon, 1964 tavaszán került be az ős Illés zenekarba, 18 évesen, még az érettségi előtt.

Mint a zenekar legfiatalabb tagja, hamarosan megkapta a Tinédzser becenevet, és ennek következtében szakmai körökben a mai napig hajlamosak Tininek szólítani a szép korokat megélt dalszerzőt.



A Kossuth- és Liszt-díjas Bródy János új dallal jelentkezett, talán annak a régi hagyománynak a szellemében, hogy az Illés zenekarban és később a Fonográfban is, mindig a születésnaposnak kellett valamilyen ajándékkal felhívni a figyelmet a jeles napra, különben a többiek nem vettek róla tudomást. Akkoriban ez általában alkoholos italokat jelentett, most ebből az alkalomból egy sodró lendületű klasszikusokat idéző dalt kapott a Bródy János művészetét értő szívvel követők tábora. Íme Bródy János aktuális dala - Mondd, te mit hiszel [2024.04.07.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2024.04.07.]

