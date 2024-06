Bábfesztivál Pilisborosjenőn 2024. június 28-án és 29-én, Pilisborosjenőn első alkalommal kerül megrendezésre A Nagy Attraktor Bábfesztivál, mely 0-99 éves korig minden korosztály számára kínál felhőtlen szórakozást. A fesztivál fellépői az ország számos pontjáról érkeznek, hogy játékukkal elkápráztassák a közönséget. Az eseményen Pilisborosjenő nagyszerű művészei és becses lakói is reflektorfénybe kerülnek, akik kiállítással, játékokkal, finomságokkal, mesékkel, zenével és számos izgalommal készülnek a nagyérdemű számára. A Pilis hegység délkeleti vonulatai mentén található Pilisborosjenő a természetjárás szerelmeseinek kedvelt úticélja, június utolsó hétvégéjén pedig a kultúra és a családi kikapcsolódás fellegvárává alakul a Budapesttől mindösszesen 13 kilométerre található község. Első alkalommal kerül megrendezésre ugyanis A Nagy Attraktor Bábfesztivál, mely 0-99 éves korig kínál szórakozási lehetőséget a nagyérdemű számára. „Sokat, de nem eleget látott színészek vagyunk. Pár éve megalapítottuk családi színházunkat, a Laniakea Színházat. Megfogadtuk, hogy ha alkalmunk nyílik, elhozzuk Pilisborosjenőre azt a csodát, amit a bábosok tudnak, mert azt gondoljuk ehhez a településhez ez igazán passzol. Idén alkalmunk nyílt végre és nem haboztunk. Már csak pár nap és elindul A Nagy Attraktor Bábfesztivál a Laniakea Színház és a Pilisborosjenő Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében!” – nyilatkozta Nagy Petra és Keresztény Tamás, a fesztivál két szervezője, és azt is hozzátették, hogy egy társszervezőjük is van, Jávor Csaba személyében. „Jávor Csaba a Reichel József Művelődési Ház intézményvezetője. Fáradhatatlanul dolgozik a közösségépítésen, végtelen mennyiségű izgalmas programot szervez meg és vezényel le. Táborokat vezet, táncot tart, oktat és segít ahol tud. Csabát tavaly nyáron kerestük fel az ötletünkkel, hogy szervezzünk egy ilyen eseményt. A találkozóra elkészítettük a fesztivál koncepcióját és felvázoltuk a vízióinkat. A prezentációnk végén annyit mondott: Ezt akarom! Majd felsorolta hol, hogyan és kikkel együtt tudjuk ezt megvalósítani. Csaba a kapocs köztünk és a település számunkra még ismeretlen területei között, hiszen nagyon jól ismeri a közösséget. Tulajdonképpen a mentorunk bábfesztivál létrehozásában. Bármilyen kérdés vagy kétely felmerült bennünk, neki azonnal volt rá válasza vagy megoldása. Volt olyan megbeszélés ahol a feladatok 80%-át magára osztotta. Nem is egy…” – zárta a beszélgetést Petra és Tamás. A két helyszínen zajló fesztivál egyik központja a Faluház rendezvényterme lesz, ahol bábkiállítással, marionettjátékkal, babaszínházi előadásokkal és diavetítéssel készülnek a szervezők. Az esemény másik helyszíne a Waldorf Iskolaudvar, ahol ügyességi játékokkal, kézműves programokkal, koncerttel, bábszínházi előadásokkal várják az érdeklődőket. A rendezvényen való részvétel ingyenes, azonban két előadás regisztrációhoz kötött a rendezvényterem befogadóképessége miatt. A részletes leírásokat és a regisztrációs menetet A Nagy Attraktor Bábfesztivál Facebook oldalán lehet elérni. [2024.06.26.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.06.26.]

