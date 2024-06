Kapcsolatok • Rod Stewart Megnéztük Rod Stewart budapesti fellépését 2024. június 22-én telt házas koncertet adott Rod Stewart Budapesten. Európai koncertturnéjának magyarországi állomásán a 79 éves művész nem várakoztatta a kezdéssel a közönségét: 20 óra 2 perckor megszólaltak a hangszerek. Az Addicted to love című dalával belecsapott a buli közepébe. A koncert kezdetén kétórás szombat esti kikapcsolódásra hívta a nézőit, melynek eléréséért mindent megtett.



A hófehér színpad, ezüstbe öltözött zenészek a 80-as évek stílusát idézték, de emellett minden technikai elem a XXI. század követelményeit hozta az MVM Dome falai közé. Kifogástalan hangtechnika, teljes színpad köré épített kivetítés, melynek rendezői megjelenítése által minden dal alatt egy élő videóklipp szemlélői is lehettünk. Az egész nézőtéren ülőhelyeket alakítottak ki, de néhány vállalkozó kedvű néző a teljes koncertet végig táncolta a járatokban.



Hallhattuk a rádiókban mai napig gyakran játszott nótáit: Tonights the Night, Wear it well, It’s a Heartache. A pörgős rock dalok, az érzelmes lassúk, a balladák mellett a skót népzenei elemeket megjelenítő dallamvilág – skót dudák, sztepptánc - is helyet kapott a koncerten. Az énekessel száguldtunk a Young Truck dallal és könnyedég elringatott a Downtown train alatt. A máig népszerű dalait élő zenekarral adta elő. Megszólalt a színpadon hegedű, akusztikus gitár, szaxofon, nagybőgő, sőt a Firs Cut dal alatt még hárfa is. Minden hangszer adott pillanatban egy virtuóz szólóval egészítette ki az előadást.



A közönség sikongással fogadta, amikor Rod a mélyen kigombolt ingében egy-egy emlékezetes mozdulattal, ugrással, csípőrántással felidézte egykori stílusát.



Megemlékezett zenésztársairól Christine McVieről és Tina Turnerről is egy-egy dal erejéig.



A Rhytm of My Heart című dalát az ukrán embereknek, Ukrajnában harcoló katonáknak ajánlotta. A dal alatt a kivetítőn háborús eseményeket rögzítő fényképeket láthattunk, majd a dal végén megjelent Volodimir Zelenszkij arcképe is, melyet a közönség egy része fújolással fogadott.



Rod Stewartot három tagú, kiváló női vokál kísérte. Ők egészítették ki a sztár éneklését a koncerten, de rendkívül látványos színpadi megjelenésükkel, mozgásukkal egyben a tánckar szerepét is betöltötték.



Rod Stewart híres adományozói, jótékonysági tevékenységéről, sportklubok támogatásáról. Ezek mellett, illetve régebben felvállalt függőségét ismerve, kissé visszásnak tűnik, hogy a sztár arcát adja, és a koncertjére várakozók elé vetíti az általa reklámozott whisky plakátját.



Az újonnan épült koncerthelyszín az MVM Dome, nagy nézőtere tökéletesen alkalmas egy ilyen színvonalú koncert megrendezéséhez, eltekintve attól az apróságtól, hogy a mellettem két székkel ülő néző lábával ütött ritmustól úgy mozgott a rögzített szék, hogy két alkalommal majdnem magamra öntöttem a kezemben lévő repohárban lévő üdítőt.



A koncert utolsó dala a Some guys have all the luck volt, majd a szeretetteljes visszatapsoltatását követően eljátszotta a Da Ya Think I’m Sexy-t, és a Sailinggel zárta a showt, pontosan két órával a kezdést követően, 22 óra 2 perckor.



Nem volt pirotechnika, konfetti és füst sem, de egy pillanatig sem hiányzott, mert ott volt Rod, a mámorítóan rekedt, betegségéből felépült, mai napig csodásan szóló hangja, a cinkos pillantása és remek dalai.

Ódor Terézia [2024.06.27.]

