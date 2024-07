Harmincan léphetnek fel a Fringe program keretében a Zene Házában Harmincan léphetnek fel a tehetséggondozó Fringe program keretében a Magyar Zene Házában. Az idén nyáron elindított program keretében zeneiskolásoknak, hobbizenészeknek, feltörekvő zenekaroknak és utcazenészeknek adnak lehetőséget a fellépésre a Magyar Zene Háza különböző pontjain - áll az intézmény MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.

Mint írják, a június 15-i határidőig csaknem 300 pályázat érkezett, közülük kapnak 30-an fellépési lehetőséget.

A Magyar Zene Háza nyitásával egyidőben, 2022-ben már megkezdtek több olyan programot, amelyekkel feltörekvő tehetségek bemutatkozását támogatták. A nyaranta jelentkező, a Hangfoglaló Programmal közös koncertek fiatal zenekarok bemutatkozását segítik évről évre. A Lunchtime-koncertsorozat keretében eleinte fiatal zeneakadémisták, később más zeneiskolák tanulói és a zenéhez nem professzionális módon kapcsolódó énekesek is bemutatkozhattak.



Az idén nyáron az intézmény tehetséggondozó sorozata tovább bővült a Fringe programmal, amelynek keretében három kategóriában hirdettek felhívást.



A jövő zenészei címmel induló sorozat zeneiskolás diákoknak ad lehetőséget rövidebb koncertekre elsősorban a közösségi terekben.

A hobbizenélést és a feltörekvő zenészeket támogató, Színpadra fel! elnevezésű program elsősorban azoknak szól, akik munka mellett saját zenekarral, zenei projekttel rendelkeznek - ők a szabadtéri színpadon és a kávézóban kapnak helyet a bemutatkozásra.

A Le a kalappal! című sorozat az utcazenészeket szólítja meg, segítségükkel a Magyar Zene Háza környezetét, a Városliget parkját is megtöltik zenével.



A beérkezett csaknem 300 pályamű közül választotta ki a Magyar Zene Háza szakmai zsűrije külsős szakemberek bevonásával azt a harmincat, akinek a produkcióját ebben a hármas kategóriabontásban a leginkább jónak, kivitelezhetőnek tartotta. Számukra 2025. június 30-ig fellépési lehetőséget biztosít az intézmény.

A programmal a zenei tehetségek támogatása és a zenélés népszerűsítése mellett céljuk a Magyar Zene Háza zenei kínálatának színesítése is - áll a közleményben.

Mint kiemelik, elképzelhető, hogy a Magyar Zene Háza azokkal is felveszi a kapcsolatot később, más projektekkel kapcsolatban, akik most nincsenek a kiválasztottak között.



További információ a programról az intézmény honlapján érhető el. MTI [2024.07.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu