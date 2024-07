A Duna-menti országok fiatal zenészei fognak össze az egységért - Debütál a D10 - Duna Projekt! A D10 - Duna Projekt keretein belül Bolyki Tamás művészeti vezető és Bolyki György producer minden Duna-menti országból felkért egy fiatal előadót, hogy írjanak egy dalt a Dunáról, majd Magyarországon felvették mind a 10 dalt, így született meg a sokszínű “The Vein of Europe” album.

“A Duna a világ legnemzetközibb folyója. Sokat mesélhetne nekünk a múltról, de ami a lényeg: közös! Egymás mellett élünk, és szeretnénk megélni a szépségét mindennek, ami közös bennünk, és mindennek, amiben különbözünk. Ehhez pedig az egyik legszebb eszköz áll rendelkezésünkre: a ZENE.”

Írja Bolyki Tamás, a D10 - Duna Projekt művészeti vezetője. Mind a tíz Duna-menti országból egy-egy tehetséges előadót kértek fel, hogy írjon dalt a Dunáról. A folyó minden előadó esetében más-más érzéseket hozott felszínre, más-más zenei motívumok jelennek meg a dalokban, sőt, stílusában is sokszínű műsor állt össze. A dalokat Magyarországon vették fel az előadók a Bolyki Tamás Quartet kíséretével. A szólisták itt találkoztak először a quartettel, de ezt megelőzően hónapokon keresztül zajlott a felkészülés interneten keresztül. A “The Vein of Europe” című album Simon Plötzeneder, osztrák trombitás, zeneszerző dalával debütál, amelyben Simon ötvözi a latin, a balkán és jazz zenei stílusokat, de a Kék Duna keringőből is ihletet merít.



A teljes album felvezetéseként három dal jelenik meg, melyből az első mától elérhető a ProVibe Studio YouTube csatornáján, hallgassák szeretettel:

