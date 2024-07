"Magyarországon is vannak érdekes és igényes rockzenét író és előadó zenekarok"

"Két táborra osztható a rock" - interjú az Altisonic zenekarral

Nagyon izgalmas színfolt vagytok a magyar könnyűzenei életben. Hogyan zajlik Nálatok az alkotói folyamat? Előbb a szöveg vagy a zene születik meg?

Nálunk nincs egy kizárólagos alkotói folyamat, hiszen minden tagunk ír számokat (zenét és szöveget is), más-más egyéni preferenciákkal. Angel (dobos) jellemzően lekottázza elképzeléseit, így a sávokat MIDI formátumban egyből be is lehet emelni egy DAW project-be. João (énekes-gitáros) szeret jammelésekből, improvizált szövegekből kiindulni, de van előre megkomponált száma is. Ákos (basszusgitár) többnyire demókat készít, amikben a dob-loopok kivételével minden sávot ő játszik, illetve énekel fel. A számok végleges formája zenekari próbákon alakul ki. Utána minden számnak elkészül a stúdió-, avagy album-verziója, amiben már minden a helyén van, beleértve a végleges szöveget is. Legvégül pedig megszületik az élő verzió, amire azért van szükség, mert élőben csak egy gitár és egy ének "sáv" szólal meg.

Baromi jó energiákat adtok át élőben is. Melyik volt a kedvenc koncerted és miért?

Kettőt emelnénk ki. Volt egy közös koncertünk a The Criples zenekarral, ami eleve garantálta a jó hangulatot. A másik kedvenc koncertünk a Lámpásban volt. Itt éreztük igazán, hogy a zenénk képes megszólítani olyan hallgatókat is, akik nem feltétlenül miattunk voltak ott, hanem mondjuk csak véletlenszerűen betértek egy italra.

Hogyan látod Magyarországon jelenleg a rockzene helyzetét, szerinted több a lehetőség vagy kevesebb, mint pár évvel ezelőtt?

Magyarországon - és talán máshol is - két táborra osztható a rock, beleértve az előadókat és a közönséget is. Az egyikbe sorolhatóak a nagy öregek, és a kizárólag feldolgozásokkal fellépő cover- és tribute-zenekarok. Itt a fő motiváció a nosztalgia. Ez egy nagyon erős vonal, és valószínűleg azt jelzi, hogy a zenehallgatók egy hányadát nem tudja megszólítani a mai zene. A másik táborban azok a zenekarok vannak, akik alapvetően saját számokat írnak, és motiválja őket, hogy valamit – akár például egy jellegzetes hangulatot – hozzáadjanak a műfajhoz. Ők vannak nehezebb helyzetben, mert a közönségnek az a része, amelyik keresi a friss zenéket, a streaming szolgáltatókon keresztül már egyszerűen talál ízlésének megfelelő előadókat egy sokkal szélesebb nemzetközi kínálatból. Pedig Magyarországon is vannak érdekes és igényes rockzenét író és előadó zenekarok, például az Antares, az ék, a The Curious Kind, vagy a már említett The Criples is.

Mikorra várható új klip vagy album?

Eddig kilenc dalt jelentettünk meg, és mindegyikhez készült klip is. Ebben a hónapban szándékozunk kihozni "Wear and Tear" című számunkat. Ezzel a dallal - amelyben egy részben népzenei ihletésű hangulat is felfedezhető lesz – lesz teljes az első albumunk hanganyaga. Hamarosan várható tehát a ‘Venturis’ című LP-nk megjelenése.

Mivel készültök az idei évre? Melyik fesztiválokon léptek majd fel?

Idén a már említett első albumunk megjelentetése van fókuszban. Eközben már a második album szerzeményeit is elkezdtük írni. Nem tervezünk idén sok koncertet, mivel gitáros-énekesünk külföldön él, és hamarosan érkezik a második gyermeke. Úgy tervezzük, hogy az év végén adunk néhány klubkoncertet, így decemberben lehetőség lesz élőben is látni az Altisonic-ot.

[2024.07.18.]