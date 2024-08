Még 23 buli van hátra a balatoni nyárból! - folytatódik a BalatONkoncert Jön a BalatONkoncert idei utolsó két ingyenes minifesztiválja Két hatalmas és ingyenes minifesztivált hoz még a nyár a Balatonon, hiszen augusztus 15-18 között Kenesén, a Széchenyi Parkban folytatódik, majd augusztus 23-25 között Füreden zárul az idei BalatONkoncert programsorozat. A különleges víziszínpados rendezvénysorozat még 23 élvonalbeli előadót vonultat föl az utolsó két állomáson. A balatonkenesei látványos pontonszínpadon felvonul majd a hazai sztárvilág színe-java, s már kora délután elkezdődnek a koncertek a strandon is. Csütörtökön hét órától az Ivan and the Parazol, majd a Péterfy Bori és a Love Band táncoltatja meg a közönséget. Pénteken a retro popé lesz a főszerep, a Zanzibár tolmácsolásában, majd érkezik az elektronikus poppot játszó Sparrohs egyenesen Svájcból. A későesti műsorsávban pedig pörgős afterpartit nyom DJ Matthew Lenner a parti színpadról egészen hajnalig. Szombaton háromkor a Széchenyi park melletti Vak Bottyán strandon a fürdőzőket szórakoztatja majd Sipos F. Tamás, akit este a Hűvös zenekar követ a szokásos hét órai sávban, 21:30-tól az új felállással turnézó New Level Empire zárja a napot. Vasárnap igazi stíluskavalkád adja majd meg az igazi nagyfesztiválos hangulatot, amelyet a rádiókból jól ismert Cozombolis nyit majd meg háromkor a Vak Bottyán strandon, este a Parfüm című dalával szép nemzetközi sikert elérő Boggie érkezik zenekarával a nagyszínpadra. A hétvégét a nagyon nyári zenét játszó ManGoRise zárja majd, gondoskodva arról, hogy slágerüket idézve: legyen ez az emlék gyönyörűszép. A következő hétvégén harmadik alkalommal érkezik Balatonfüredre a BalatONkoncert színpadhajója a borhetek rendezvénysorozathoz kapcsolódva. Érdekesség, hogy ez a helyszín elképesztően népszerű a közönség körében, hiszen - annak ellenére - hogy a koncertek valóban egy hajón kerülnek megrendezésre, a vízállás miatt mégis mindössze néhány méterről láthatóak az előadók. Játszik majd a Zaporozsec, Haagen Imre és a Dalköltők Társasága, a Stereo Swing, Takács Nicholas és az Intermezzo, a Nova Prospect, Lobó-Szalóky Lázár, az ABBAbák és a Unique együttes. A korábbi évekhez hasonlóan idén is lesz lehetőség különleges közönségtalálkozókra, a BalatONkoncert Facebook oldalán meghirdetett akciók keretében a szerencsések együtt hajózhatnak a víziszínpadra kedvenceikkel, közös fotókat készíthetnek velük vagy megkóstolhatják a SPAR Backstage-ben kínált finomságokat. A fesztivál minden hétvégén ingyenes a közönség számára, köszönhetően a sorozat kiemelt támogatójának, a Szerencsejáték Zrt.-nek valamint a főszponzor MVM-nek. A BalatONkoncert további támogatója a Spar és a fustmentes.hu. A BalatONkoncert minfesztivál-sorozat hátralévő állomásai: 08 15-18. Balatonkenese, Széchenyi park/Vak Bottyán strand 08 23-25 Balatonfüred, Tagore sétány előtti vízterület További részletek a BalatONkoncert.hu honlapján és Facebook-csatornáján. [2024.08.14.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.08.09.]

