2024. december 29.

vasárnap 20:00 ] R-Go Szilveszter: fergeteges évzáró koncert Szikora Róberttel! Jegyek itt Ahogy közeledik az év vége, a zenei élmények is fokozódnak, és idén december 29-én egy különleges esemény vár rád az Arénában. Szikora Róbert és az R-GO zenekar egy igazán varázslatos koncerttel ünnepli a szilvesztert, amely nem csupán egy egyszerű zenei est, hanem egy igazi élmény, tele érzelmekkel és felejthetetlen pillanatokkal. A koncert során Szikora Róbert felejthetetlen slágereit hallhatjuk, amelyek több generáció szívéhez eljutottak. Az R-GO zenekar energikus előadásmódja és egyedi zenei stílusa garantálja, hogy mindenki megtalálja a számára kedves dalokat.



Az időpont és a zenei stílus találkozása egy olyan izgalmas atmoszférát teremt, amely magával ragadja a közönséget, és együtt ünnepelhetjük az év végi hajrát. A "R-Go Szilveszter" koncert különleges hangulata és a kiváló zenei élmény ígérete felejthetetlen élményt kínál. Készülj fel arra, hogy a színpadon megjelenő látvány és a zenészek szenvedélyes előadása mindenkit magával ragad. A zene, a tánc és a jókedv garantált! Ne hagyd ki ezt az év utolsó nagy buliját, szerezd meg a jegyedet most, és készülj egy olyan estére, amely tele lesz fergeteges zenével, baráti összejövetelekkel és felejthetetlen emlékekkel!



